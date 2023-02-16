«Зальцбург» — «Рома»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» сыграет с «Ромой». Встреча состоится в Австрии на «Ред Булл Арене» и начнется в 20.45 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.30 мск. Рассудит футболистов арбитр из Швеции Гленн Нюберг.
Букмекеры считают небольшим фаворитом «Рому». На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.50, что составляет приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (28%), успех «Зальцбурга» — за 3.10 (32%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 2500 рублей, а чистая прибыль — 1500 рублей.
Вариант «Зальцбург» не проиграет» идет за 1.57.
Эксперты предполагают, что матч получится не слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.37, ТМ 2.5 — в 1.63.
Чемпионы Австрии пропустили всего девять мячей в 17 играх сезона бундеслиги. На то, что они не позволят «Роме» забить, котировка — 3.20.
На обмен голами выставлен коэффициент 2.04, на условие «обе забьют — нет» — 1.78.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.
Еще до старта первого матча можно поставить на проход той или иной команды в 1/8 финала: на «РБ» котировка — 2.90, на «Рому» — 1.45.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2