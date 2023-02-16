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«Зальцбург» — «Рома»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома» 16 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» сыграет с «Ромой». Встреча состоится в Австрии на «Ред Булл Арене» и начнется в 20.45 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.30 мск. Рассудит футболистов арбитр из Швеции Гленн Нюберг.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Рома

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Рому». На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.50, что составляет приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (28%), успех «Зальцбурга» — за 3.10 (32%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 2500 рублей, а чистая прибыль — 1500 рублей.

Вариант «Зальцбург» не проиграет» идет за 1.57.

Эксперты предполагают, что матч получится не слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.37, ТМ 2.5 — в 1.63.

Чемпионы Австрии пропустили всего девять мячей в 17 играх сезона бундеслиги. На то, что они не позволят «Роме» забить, котировка — 3.20.

На обмен голами выставлен коэффициент 2.04, на условие «обе забьют — нет» — 1.78.

 
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Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.

Еще до старта первого матча можно поставить на проход той или иной команды в 1/8 финала: на «РБ» котировка — 2.90, на «Рому» — 1.45.

 
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рома
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 12
П
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 7
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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