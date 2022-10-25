«Зальцбург» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года
25 октября в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы Е — «Челси» и «Ред Булл Зальцбург». Матч пройдет на «Ред Булл Арене», стартовый свисток арбитра Сандро Шерера прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.79, вероятность — примерно 55%. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.90 (19%), ничья идет за 3.80 (26%).
Верите в равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на серьезное преимущество лондонцев:
• победа «Челси» 1:0 идет за 6.70;
• ничья 1:1 — за 7.00;
• успех гостей 2:0 — за 7.70.
«Ред Булл» отличился в каждом из четырех сыгранных туров, «Челси» не забил только в первом матче с «Динамо» Загреб, когда сенсационно проиграл 0:1. Считаете, что в предстоящей встрече команды обменяются голами? Этот рынок можно оформить за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.
Лондонцы в среднем забивают в ЛЧ 1.5 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.80, ИТМ2 (1.5) — в 2.00. «Зальцбург» заколачивает ровно по голу за игру. ИТБ1 (1.5) предложен за 3.50, обратный рынок идет за 1.31.
Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.
Прогноз и ставка на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года
Лондонцы набрали мощную форму: команда не проигрывает на протяжение восьми матчей (из которых выиграла пять) во всех турнирах. В ЛЧ лондонцы легко победили в двух последних турах у «Милана» (2:0 и 3:0). «Ред Булл» же ненадежно действует в обороне: в Лиге чемпионов команда не пропустила лишь в одной игре из четырех, а на ноль отыграла в трех из 10 последних матчах во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2(1.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|7 : 0
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2