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«Зальцбург» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»).
Фото Global Look Press

25 октября в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы Е — «Челси» и «Ред Булл Зальцбург». Матч пройдет на «Ред Булл Арене», стартовый свисток арбитра Сандро Шерера прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Челси

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.79, вероятность — примерно 55%. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.90 (19%), ничья идет за 3.80 (26%).

Верите в равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на серьезное преимущество лондонцев:

• победа «Челси» 1:0 идет за 6.70;

• ничья 1:1 — за 7.00;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

«Ред Булл» отличился в каждом из четырех сыгранных туров, «Челси» не забил только в первом матче с «Динамо» Загреб, когда сенсационно проиграл 0:1. Считаете, что в предстоящей встрече команды обменяются голами? Этот рынок можно оформить за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

Лондонцы в среднем забивают в ЛЧ 1.5 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.80, ИТМ2 (1.5) — в 2.00. «Зальцбург» заколачивает ровно по голу за игру. ИТБ1 (1.5) предложен за 3.50, обратный рынок идет за 1.31.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

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Прогноз и ставка на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года

Лондонцы набрали мощную форму: команда не проигрывает на протяжение восьми матчей (из которых выиграла пять) во всех турнирах. В ЛЧ лондонцы легко победили в двух последних турах у «Милана» (2:0 и 3:0). «Ред Булл» же ненадежно действует в обороне: в Лиге чемпионов команда не пропустила лишь в одной игре из четырех, а на ноль отыграла в трех из 10 последних матчах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2(1.5) за 1.80.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Челси
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«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 25 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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