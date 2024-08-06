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Сегодня, 16:00

Закрытие FONBASE: SODA LUV и «Сироткин» на одной сцене, социальный арт-проект от Cozek, Sasha RTS и Артема Стефанова

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Концерт группы «Сироткин» на FONBASE.
Фото Пресс-служба FONBASE

В Лужниках прошло громкое закрытие спортивного и культурного центра.

Поп-ап пространство FONBASE шумно отметило прощальный уикенд. 2 августа на базе состоялось GRAND FINALE — событие, объединившее искусство, музыку и спорт. Более 1200 гостей увидели лайвы актуальных артистов и презентацию работ уличных художников.

Участник объединения A.D.E.D. Cozek, яркий герой стрит-арта Sasha RTS и муралист Артем Стефанов превратили контейнеры, из которых построена база, в самостоятельные арт-объекты. Сюжет триптиха посвящен героям, изменившим российский спорт — чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, легенде спортивной журналистики Василию Уткину и главной медиакоманде страны 2DROTS.

Контейнеры станут частью благотворительной программы «ДоброFON». Их отправят в регионы, чтобы инфраструктурно помочь спортивным площадкам.

Вечер закончился музыкальным мини-фестивалем. Открывающий концерт сыграл фрэшмен и самобытный хип-хоп артист Acid Racer, затем на сцене появилась инди-группа «Сироткин», а в финале — SODA LUV с романтическими рок-балладами. Хайлайт музыкальной программы: лайв-премьера совместного трека «Сироткин» и SODA LUV «В первый раз».

Прощальный уикенд FONBASE завершился масштабным турниром по футболу среди женских и мужских команд. За месяц работы базу посетило более 10 тысяч человек — площадка объединила как поклонников популярных видов спорта, так и культурного досуга — музыки, кино и стендапа.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

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 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

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Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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