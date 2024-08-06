Закрытие FONBASE: SODA LUV и «Сироткин» на одной сцене, социальный арт-проект от Cozek, Sasha RTS и Артема Стефанова
В Лужниках прошло громкое закрытие спортивного и культурного центра.
Поп-ап пространство FONBASE шумно отметило прощальный уикенд. 2 августа на базе состоялось GRAND FINALE — событие, объединившее искусство, музыку и спорт. Более 1200 гостей увидели лайвы актуальных артистов и презентацию работ уличных художников.
Участник объединения A.D.E.D. Cozek, яркий герой стрит-арта Sasha RTS и муралист Артем Стефанов превратили контейнеры, из которых построена база, в самостоятельные арт-объекты. Сюжет триптиха посвящен героям, изменившим российский спорт — чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, легенде спортивной журналистики Василию Уткину и главной медиакоманде страны 2DROTS.
Контейнеры станут частью благотворительной программы «ДоброFON». Их отправят в регионы, чтобы инфраструктурно помочь спортивным площадкам.
Вечер закончился музыкальным мини-фестивалем. Открывающий концерт сыграл фрэшмен и самобытный хип-хоп артист Acid Racer, затем на сцене появилась инди-группа «Сироткин», а в финале — SODA LUV с романтическими рок-балладами. Хайлайт музыкальной программы: лайв-премьера совместного трека «Сироткин» и SODA LUV «В первый раз».
Прощальный уикенд FONBASE завершился масштабным турниром по футболу среди женских и мужских команд. За месяц работы базу посетило более 10 тысяч человек — площадка объединила как поклонников популярных видов спорта, так и культурного досуга — музыки, кино и стендапа.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0