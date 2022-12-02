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Сегодня, 17:15

Южная Корея — Португалия: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

В заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Южной Кореи сразится с Португалией. Встреча состоится 2 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 17.45.

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Португалия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают высокими шансы Португалии набрать три очка. Взять ее победу можно с коэффициентом 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Южной Кореи — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф европейской сборной в случае ее выигрыша выплата составит 1860 рублей.

Вариант 1Х оценен котировкой 2.05. А виктория южнокорейцев с форой (+1.5) идет за 1.36.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — тоже за 1.95.

Случится ли обмен голами? Такой исход оценен коэффициентом 1.85.

На точный удар Криштиану Роналду предлагается поставить за 2.10, на автора дубля в игре с Уругваем Бруну Фернандеша — за 3.40.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Португалии и 1:1 — 6.80;

  • 2:1 — 8.10.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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