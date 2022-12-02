В заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Южной Кореи сразится с Португалией. Встреча состоится 2 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 17.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают высокими шансы Португалии набрать три очка. Взять ее победу можно с коэффициентом 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Южной Кореи — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф европейской сборной в случае ее выигрыша выплата составит 1860 рублей.

Вариант 1Х оценен котировкой 2.05. А виктория южнокорейцев с форой (+1.5) идет за 1.36.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — тоже за 1.95.

Случится ли обмен голами? Такой исход оценен коэффициентом 1.85.

На точный удар Криштиану Роналду предлагается поставить за 2.10, на автора дубля в игре с Уругваем Бруну Фернандеша — за 3.40.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: