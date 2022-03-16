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Сегодня, 13:15

«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 16 марта

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters

16 марта «Ювентус» примет «Вильярреал» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Вильярреал

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Аллегри фаворитом предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 1.94 — это примерно 50% вероятности. Триумф «Вильярреала» оценивается котировкой 4.20 (23%), а ничья доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выигрыш составит 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Поставить на этот матч можно с приветственным бонусом до 10 000 рублей

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 3.10;

  • Ф1(-1) идет за 2.70, а Ф2(+1) — за 1.46;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.12, а ТМ 2.5 — за 1.77.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Обратный выбор доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.10.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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