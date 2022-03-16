16 марта «Ювентус» примет «Вильярреал» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Аллегри фаворитом предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 1.94 — это примерно 50% вероятности. Триумф «Вильярреала» оценивается котировкой 4.20 (23%), а ничья доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выигрыш составит 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Поставить на этот матч можно с приветственным бонусом до 10 000 рублей

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.40 , а Ф2(0) — за 3.10 ;

Ф1(-1) идет за 2.70 , а Ф2(+1) — за 1.46 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.12, а ТМ 2.5 — за 1.77.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Обратный выбор доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.10.