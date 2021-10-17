17 октября в итальянской серии А состоится матч 8-го тура между «Ювентусом» и «Ромой». Встреча начнется в 21.45 и пройдет в Турине на стадионе «Альянц». Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

«Ювентус» подходит к этой игре на седьмой строчке чемпионата, набрав 11 очков. «Рома» Жозе Моуринью входит в четверку лучших команд Италии, имея в своем активе 15 очков.

«Ювентус» должен выиграть эту игру по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.90 — это около 51% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 4.20 (23%). Ничья есть за 3.70 (26).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(-1) идет за 2.47, а Ф2(+1) — за 1.55.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.17. ТМ можно взять за 1.74.

Голы «Юве» в двух таймах можно забрать за 2.60. Аналогичных исход на «Рому» есть за 4.70.