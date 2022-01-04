В Турине 6 января пройдет матч чемпионата Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдет на «Альянц Стадиум». Начало — в 22.45. Трансляция пройдет на канале «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом встречи. На победу «Ювентуса» предлагают коэффициент 1.85 или 53% вероятности. Успех команды из Неаполя идет за 4.20 (23%). Ничью можно взять за 3.90 (24%).

Эксперты ждут упорную игру. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.03, на ТМ 2.5 — за 1.84.

Фора (-1.5) на «Юве» идет за 3.40. Ф2(+1.5) оценивается коэффициентом 1.32.

Наиболее вероятные варианты счета, по оценкам аналитиков:

— 1:0 — кэф 6.40;

— 2:0 — за 8.00;

— 2:1 — за 8.20.