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«Ювентус» — «Наполи»: коэффициенты и ставки на матч серии А 6 января

15:15
Футболисты «Ювентуса». Фото Getty Images
Футболисты «Ювентуса». Фото Getty Images
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В Турине 6 января пройдет матч чемпионата Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдет на «Альянц Стадиум». Начало — в 22.45. Трансляция пройдет на канале «Матч Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом встречи. На победу «Ювентуса» предлагают коэффициент 1.85 или 53% вероятности. Успех команды из Неаполя идет за 4.20 (23%). Ничью можно взять за 3.90 (24%).

Эксперты ждут упорную игру. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.03, на ТМ 2.5 — за 1.84.

Фора (-1.5) на «Юве» идет за 3.40. Ф2(+1.5) оценивается коэффициентом 1.32.

Наиболее вероятные варианты счета, по оценкам аналитиков:

— 1:0 — кэф 6.40;
— 2:0 — за 8.00;
— 2:1 — за 8.20.

Италия. Серия А. 20-й тур
06 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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