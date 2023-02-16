«Ювентус» — «Нант»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года
16 февраля туринский «Ювентус» примет французский «Нант». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru, начало трансляции — в 22:45 мск. Главным арбитром назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.
Туринский клуб считается букмекерами фаворитом игры. На победу бьянконери предложена котировка 1.37, вероятность такого исхода — 70%. Победа «Нанта» оценена коэффициентом 9.20 (10%), ничья идет за 5.00 (20%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы обеспечит выигрыш в 9200 рублей, а чистая прибыль составит 8200 рублей.
Эксперты предлагают взять тотал больше 2.5 мяча за 1.93, при этом ТМ 2.5 можно оформить за такую же котировку.
«Ювентус» забивает в два раза больше, чем «Нант»: в последних пяти матчах статистика по голам — 1.6 против 0.8 в пользу туринцев. Ставка «обе забьют» идет за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.67.
Ничья хотя бы в одном из таймов доступна за 1.71.
«Ювентус» забивает 70% мячей в этом сезоне в первом тайме. Котировка на гол «Турина» в первой половине игры — 1.55.
«Нант» — на втором месте по выносам в лиге 1: в среднем за игру команда выбивает мяч 18.9 раза. А по фолам — в середине таблицы (13.2 за матч). Ставка на то, что аут в игре будет раньше, чем нарушение — 1.42.
Эксперты предполагают, что «Ювентус» всухую обыграет «Нант». Вот три самых популярных счета:
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2:0 — 5.70;
-
1:0 — 5.90;
-
3:0 — 8.30.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Нант»
После снятия очков в серии А за финансовые махинации Лига Европы стала для «Ювентуса» главным турниром. Команде не смогут помочь травмированные Аркадиуш Милик, Фабио Миретти, Поль Погба и Хуан Куадрадо, но замотивированный «Турин» наверняка справится и без них. Ведь у «синьоры» есть Душан Влахович, который в чемпионате Италии забил уже восемь мячей.
«Нант» в чемпионате Франции выступает не очень удачно. Команда идет на 13-м месте в десяти очках от зоны вылета, но и за еврокубки не борется. Лига Европы могла стать самым важным турниром в сезоне, но Кубок Франции, в котором команда добралась до четвертьфинала, — выглядит интереснее. Оттуда уже вылетел «ПСЖ», поэтому шанс завоевать трофей повысился. В случае успеха «Нант» гарантирует себе еврокубки и доход на будущий сезон.
Эксперты считают «Ювентус» одним из основных фаворитов Лиги Европы, и «Нант» вряд ли станет для него препятствием, особенно дома. Туринцы, скорее всего, решат исход противостояния в Турине, забив как можно больше мячей.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2