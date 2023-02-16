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«Ювентус» — «Нант»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

16 февраля туринский «Ювентус» примет французский «Нант». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире в России встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru, начало трансляции — в 22:45 мск. Главным арбитром назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Нант

Туринский клуб считается букмекерами фаворитом игры. На победу бьянконери предложена котировка 1.37, вероятность такого исхода — 70%. Победа «Нанта» оценена коэффициентом 9.20 (10%), ничья идет за 5.00 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы обеспечит выигрыш в 9200 рублей, а чистая прибыль составит 8200 рублей.

Эксперты предлагают взять тотал больше 2.5 мяча за 1.93, при этом ТМ 2.5 можно оформить за такую же котировку.

«Ювентус» забивает в два раза больше, чем «Нант»: в последних пяти матчах статистика по голам — 1.6 против 0.8 в пользу туринцев. Ставка «обе забьют» идет за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.67.

Ничья хотя бы в одном из таймов доступна за 1.71.

«Ювентус» забивает 70% мячей в этом сезоне в первом тайме. Котировка на гол «Турина» в первой половине игры — 1.55.

«Нант» — на втором месте по выносам в лиге 1: в среднем за игру команда выбивает мяч 18.9 раза. А по фолам — в середине таблицы (13.2 за матч). Ставка на то, что аут в игре будет раньше, чем нарушение — 1.42.

Эксперты предполагают, что «Ювентус» всухую обыграет «Нант». Вот три самых популярных счета:

  • 2:0 — 5.70;

  • 1:0 — 5.90;

  • 3:0 — 8.30.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Нант»

После снятия очков в серии А за финансовые махинации Лига Европы стала для «Ювентуса» главным турниром. Команде не смогут помочь травмированные Аркадиуш Милик, Фабио Миретти, Поль Погба и Хуан Куадрадо, но замотивированный «Турин» наверняка справится и без них. Ведь у «синьоры» есть Душан Влахович, который в чемпионате Италии забил уже восемь мячей.

«Нант» в чемпионате Франции выступает не очень удачно. Команда идет на 13-м месте в десяти очках от зоны вылета, но и за еврокубки не борется. Лига Европы могла стать самым важным турниром в сезоне, но Кубок Франции, в котором команда добралась до четвертьфинала, — выглядит интереснее. Оттуда уже вылетел «ПСЖ», поэтому шанс завоевать трофей повысился. В случае успеха «Нант» гарантирует себе еврокубки и доход на будущий сезон.

Эксперты считают «Ювентус» одним из основных фаворитов Лиги Европы, и «Нант» вряд ли станет для него препятствием, особенно дома. Туринцы, скорее всего, решат исход противостояния в Турине, забив как можно больше мячей.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.22.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Нант
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
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