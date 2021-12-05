5 декабря в 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» примет «Дженоа» Андрея Шевченко. Встреча между ними состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало — в 22:45. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22:40.

05.12.2021 | Ювентус — Дженоа

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев явными фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 1.26 — это порядка 77% вероятности. Триумф «Дженоа» оценивается коэффициентом 13.0 (7%), а ничья в матче доступна за 6.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Дженоа» потенциальная выплата составит 13 000 рублей, а прибыль — 12 000 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 1.83, а Ф2(+1.5) — за 2.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.65, а ТМ 2.5 идет за 2.33.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Обратный исход доступен за 1.72.

В аналогичном матче прошлого сезона туринцы забили генуэзцам три мяча — повторят? ИТБ1 (2.5) доступен за 2.23.

У «Дженоа» ноль голов в трех матчах при Андрее Шевченко. Шансы «грифонов» отличиться в Турине оцениваются коэффициентом 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:0 — коэффициент 5.90;

— 1:0 — 7.00;

— 3:0 — 7.40.