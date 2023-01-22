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«Ювентус» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 22 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Мойзе Кин.
Фото Global Look Press

22 января в 19-м туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Аталантой». Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск. Бригаду арбитров возглавит Ливио Маринелли.

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Аталанта

«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу туринцев можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность подобного исхода — около 46%. На ничью и успех «Аталанты» котировки одинаковые — 3.50 (по 27%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.72. В последних двух матчах против туринцев бергамаски набрали четыре очка.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.04, ТМ 2.5 — в 1.83.

Эксперты так и не определились, забьют команды друг другу или нет: обмен можно взять за 1.86, противоположный исход — за 1.94.

На то, что одна из команд забьет два гола подряд, коэффициент — 1.89. На три мяча в ряд котировка — 4.60.

В трех из четырех последних матчах с участием «Ювентуса» один из таймов обязательно заканчивался вничью. Такое условие предложено взять за 1.53.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.30;

  • успех бьянконери 1:0 — за 6.90;

  • 2:1 — за 8.50.

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ФК Ювентус
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«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч ла лиги 22 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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