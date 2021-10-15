15 октября «Йокерит» примет СКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл Арена», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

СКА лидирует на Западе. Питерский клуб набрал 25 очков за 17 встреч и не проигрывает уже две встречи подряд.

Финны занимают третье место в конференции. У «шутов» 24 очка в 17 играх, но идет серия из четырех поражений подряд. Два из них — по буллитам.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Йокерита» в основное время можно за 2.30 — это примерно 45% вероятности. Триумф СКА оценивается котировкой 2.65 (32%), а ничья идет за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4200 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.80, а Ф2(-1) — за 3.40.

Тотал шайб больше 5.5 идет за 2.0, а тотал меньше 4.5 — за 1.70.

Сделать ставку на победу «Йокерита» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.48. Такой же исход в сторону СКА доступен с котировкой 1.62.