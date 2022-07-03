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Янник Синнер — Карлос Алькарас: прогноз на матч Уимблдона 3 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Янник Синнер — Карлос Алькарас 3 июля 2022 года
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

3 июля в четвертом круге Уимблдона состоится матч юных звезд — итальянец Янник Синнер сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется примерно в 17.00 по московскому времени, но в России показана не будет. Личный счет — 2-0 в пользу преемника Надаля.

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Алькарас — увесистый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, это аж 73% вероятности исхода. Успех Синнера оценен котировкой 3.10 (27%).

Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его выхода в четвертьфинал принесет автору выигрыш в 3100 рублей.

Также вы можете подстраховать Янника с помощью форы по геймам:

  • Ф1(+4.5) идет за 1.98, Ф2(-4.5) — за 1.83;

  • Ф1(+5.5) — за 1.67, Ф2(-5.5) — за 2.12.

Если считаете, что Алькарас комфортно обыграет соперника, тогда возьмите Ф2(-1.5) сета за 1.71. Ф1(+1.5) партии оценена в 2.07.

Также отличный вариант — тотал больше 3.5 сета за 1.56. На то, что матч продлится все пять партий, котировка 4.20.

В последних играх на турнире Синнер и Алькарас разыграли по 32 гейма. В очной встрече за 2.04 предложен тотал меньше 36.5 гейма, а ТМ 37.5 — за 1.93.

Самый вероятный исход, по мнению аналитиков, — победа испанца 3-0 по сетам за 2.85.

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Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас

Оба молодых игрока достаточно уверенно идут по сетке Уимблдона. Синнер в третьем круге неожиданно легко в трех сетах обыграл Изнера, с которым всегда невероятно тяжело играть на траве, а Алькарас зашиб полуфиналиста недавнего турнира в Галле Оскара Отте.

В очном поединке предпочтение нужно отдать испанцу. Карлос более мобильный и агрессивный теннисист, что доказал в очных матчах против Синнера, пусть они и прошли на другом покрытии. Итальянцу с его тягучей манерой игры будет непросто пробить оборону соперника, который должен выйти в четвертьфинал в трех или четырех сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-1.5) сета за 1.71.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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