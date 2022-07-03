Янник Синнер — Карлос Алькарас: прогноз на матч Уимблдона 3 июля 2022 года
3 июля в четвертом круге Уимблдона состоится матч юных звезд — итальянец Янник Синнер сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется примерно в 17.00 по московскому времени, но в России показана не будет. Личный счет — 2-0 в пользу преемника Надаля.
Алькарас — увесистый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.36, это аж 73% вероятности исхода. Успех Синнера оценен котировкой 3.10 (27%).
Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его выхода в четвертьфинал принесет автору выигрыш в 3100 рублей.
Также вы можете подстраховать Янника с помощью форы по геймам:
Если считаете, что Алькарас комфортно обыграет соперника, тогда возьмите Ф2(-1.5) сета за 1.71. Ф1(+1.5) партии оценена в 2.07.
Также отличный вариант — тотал больше 3.5 сета за 1.56. На то, что матч продлится все пять партий, котировка 4.20.
В последних играх на турнире Синнер и Алькарас разыграли по 32 гейма. В очной встрече за 2.04 предложен тотал меньше 36.5 гейма, а ТМ 37.5 — за 1.93.
Самый вероятный исход, по мнению аналитиков, — победа испанца 3-0 по сетам за 2.85.
Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас
Оба молодых игрока достаточно уверенно идут по сетке Уимблдона. Синнер в третьем круге неожиданно легко в трех сетах обыграл Изнера, с которым всегда невероятно тяжело играть на траве, а Алькарас зашиб полуфиналиста недавнего турнира в Галле Оскара Отте.
В очном поединке предпочтение нужно отдать испанцу. Карлос более мобильный и агрессивный теннисист, что доказал в очных матчах против Синнера, пусть они и прошли на другом покрытии. Итальянцу с его тягучей манерой игры будет непросто пробить оборону соперника, который должен выйти в четвертьфинал в трех или четырех сетах.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-1.5) сета за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -