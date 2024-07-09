Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:25

Медведев проиграл Синнеру пять последних матчей. Итальянец сравняет счет в противостоянии, хотя уступал 0-6?

Прогноз на матч Уимблдона Янник Синнер — Даниил Медведев 9 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

9 июля единственный оставшийся на Уимблдоне в одиночном разряде представитель России Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6-5 в пользу Медведева, но последние пять игр остались за Синнером.

Травма шеи помешала Анне Калинской продолжить выступление на&nbsp;Уимблдоне. Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок

Итальянец — серьезный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу Янника можно поставить с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 80% вероятности исхода. Успех Даниила котируется за 4.25 (20%).

Тотал больше 37.5 гейма идет за 1.75, ТМ 37.5 — за 1.95.

На то, что Медведев выиграет 18 и более геймов, коэффициент — 1.83. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.98.

Триумф российского спортсмена с форой (+5.5) гейма доступен за 1.77. Выигрыш Синнера с превосходством минимум в шесть геймов оценен в 2.05.

Эксперты считают, что итальянец не оставит шансов Даниилу и победит 3:0 — на этот исход котировка 2.50.

Ига Свентек и&nbsp;Коко Гауфф вылетели с&nbsp;Уимблдона. Лучшие теннисистки мира не умеют играть на траве. Они вновь провалились на Уимблдоне

Верите, что соперники сделают брейк в двух геймах подряд? Такой вариант предложен в линии за 2.40.

Проигрыш подающим гейма под ноль идет за тот же коэффициент 2.50.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Еще свежи ранящие воспоминания, как Медведев с 2:0 проиграл Синнеру финал Australian Open. После этого теннисисты встретились в Майами, где Даниил снова уступил, но уже с разгромным счетом 1:6, 2:6. А ведь это был его любимый быстрый хард.

Даниил Медведев. Медведев прошел в четвертьфинал за 35 минут. Но теперь ему играть с Синнером

На траве россиянину будет еще сложнее сдержать мощь итальянца, который максимально эффектно выглядел в последнем матче — в трех партиях разгромил Шелтона. С другой стороны, Даниил сохранил много сил благодаря отказу Димитрова в первом сете игры четвертого круга. Скорее всего, счет в этом противостоянии сравняется, но Медведев обязательно навяжет сопернику борьбу и хотя бы одну партию заберет.

Рекомендуемая ставка: в матче будет четыре или пять сетов за 1.62.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
СМИ сообщили о письме Орбана лидерам ЕС на фоне визита в Москву
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Франция: где смотреть полуфинал чемпионата Европы 9 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости