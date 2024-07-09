Медведев проиграл Синнеру пять последних матчей. Итальянец сравняет счет в противостоянии, хотя уступал 0-6?

9 июля единственный оставшийся на Уимблдоне в одиночном разряде представитель России Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6-5 в пользу Медведева, но последние пять игр остались за Синнером.

Итальянец — серьезный фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу Янника можно поставить с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 80% вероятности исхода. Успех Даниила котируется за 4.25 (20%).

Тотал больше 37.5 гейма идет за 1.75, ТМ 37.5 — за 1.95.

На то, что Медведев выиграет 18 и более геймов, коэффициент — 1.83. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.98.

Триумф российского спортсмена с форой (+5.5) гейма доступен за 1.77. Выигрыш Синнера с превосходством минимум в шесть геймов оценен в 2.05.

Эксперты считают, что итальянец не оставит шансов Даниилу и победит 3:0 — на этот исход котировка 2.50.

Верите, что соперники сделают брейк в двух геймах подряд? Такой вариант предложен в линии за 2.40.

Проигрыш подающим гейма под ноль идет за тот же коэффициент 2.50.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Еще свежи ранящие воспоминания, как Медведев с 2:0 проиграл Синнеру финал Australian Open. После этого теннисисты встретились в Майами, где Даниил снова уступил, но уже с разгромным счетом 1:6, 2:6. А ведь это был его любимый быстрый хард.

На траве россиянину будет еще сложнее сдержать мощь итальянца, который максимально эффектно выглядел в последнем матче — в трех партиях разгромил Шелтона. С другой стороны, Даниил сохранил много сил благодаря отказу Димитрова в первом сете игры четвертого круга. Скорее всего, счет в этом противостоянии сравняется, но Медведев обязательно навяжет сопернику борьбу и хотя бы одну партию заберет.

Рекомендуемая ставка: в матче будет четыре или пять сетов за 1.62.

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