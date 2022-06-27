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Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас: прогноз на матч Уимблдона 27 июня 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас 27 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

27 июня испанец Карлос Алькарас проведет стартовый матч на Уимблдоне-2022. Соперником седьмой ракетки мира станет немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 158-е место в рейтинге. Встреча стартует примерно в 16.30 по московскому времени, в России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Алькараса абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, это примерно 81% вероятности исхода. Успех Штруффа предлагается взять за 4.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на Карлоса принесет незначительную выплату в 1230 рублей, а вот на Ян-Леннарда может озолотить на 4100 рублей.

Считаете, что матч получится упорным? Можете выбрать один из вариантов ставок на тотал геймов:

  • ТБ 36.5 идет за 1.72, ТМ 36.5 — за 2.06;

  • ТБ 37.5 идет за 1.78, ТМ 37.5 — за 1.97;

  • ТБ 38.5 идет за 2.00, ТМ 38.5 — за 1.76.

Аналитики уверены, что Алькарас должен победить в трех сетах — на счет 3:0 коэффициент 2.42, на 3:1 — 3.80, на 3:2 — 5.20.

Но вы можете подстраховать Штруффа с помощью форы по геймам — например, Ф1(+5.5) идет за 1.71, а в противовес Ф2(-5.5) — за 2.14.

Тотал больше 3.5 сета оценен в 1.64, тотал меньше 3.5 — в 2.18.

Тай-брейк в одном из сетов — очень вероятное событие. Коэффициент на него — 1.35. На 13-й гейм конкретно в первой партии — 3.60.

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Прогноз и ставка на матч Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас

У испанца очень мало практики на траве — по юниорам он дошел до 1/4 Уимблдона, а на взрослом в прошлом году вылетел уже во втором раунде от Даниила Медведева. Теннисист из России отдал своему сопернику тогда всего семь геймов. Больше ни в каких турнирах на «зеленке» Алькарас никогда не участвовал.

В этом сезоне Карлос также не стал утруждать себя подготовкой к главному травяному ивенту — не провел ни одного официального матча, а в двух встречах выставочного соревнования в Херлингеме уступил Фрэнсису Тиафо и Касперу Рууду. Оба соперника — далеко не специалисты этого покрытия, но все равно победили в двух сетах. Поэтому перспективы Алькараса на Уимблдоне стали туманными.

Штруфф в последнее время не показывал каких-то выдающихся результатов, но за счет мощной подачи и агрессивной игры он традиционно довольно хорош на траве. Поэтому вера аналитиков в сухую победу испанца в корне неверная. Возможно, он вовсе не выиграет, но для ставки лучше взять более аккуратный вариант.

Рекомендуемая ставка: больше 3.5 сета за 1.64.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Карлос Алькарас
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