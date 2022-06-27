Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас: прогноз на матч Уимблдона 27 июня 2022 года
27 июня испанец Карлос Алькарас проведет стартовый матч на Уимблдоне-2022. Соперником седьмой ракетки мира станет немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 158-е место в рейтинге. Встреча стартует примерно в 16.30 по московскому времени, в России она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Алькараса абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, это примерно 81% вероятности исхода. Успех Штруффа предлагается взять за 4.10 (19%).
Ставка в 1000 рублей на Карлоса принесет незначительную выплату в 1230 рублей, а вот на Ян-Леннарда может озолотить на 4100 рублей.
Считаете, что матч получится упорным? Можете выбрать один из вариантов ставок на тотал геймов:
Аналитики уверены, что Алькарас должен победить в трех сетах — на счет 3:0 коэффициент 2.42, на 3:1 — 3.80, на 3:2 — 5.20.
Но вы можете подстраховать Штруффа с помощью форы по геймам — например, Ф1(+5.5) идет за 1.71, а в противовес Ф2(-5.5) — за 2.14.
Тотал больше 3.5 сета оценен в 1.64, тотал меньше 3.5 — в 2.18.
Тай-брейк в одном из сетов — очень вероятное событие. Коэффициент на него — 1.35. На 13-й гейм конкретно в первой партии — 3.60.
Прогноз и ставка на матч Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас
У испанца очень мало практики на траве — по юниорам он дошел до 1/4 Уимблдона, а на взрослом в прошлом году вылетел уже во втором раунде от Даниила Медведева. Теннисист из России отдал своему сопернику тогда всего семь геймов. Больше ни в каких турнирах на «зеленке» Алькарас никогда не участвовал.
В этом сезоне Карлос также не стал утруждать себя подготовкой к главному травяному ивенту — не провел ни одного официального матча, а в двух встречах выставочного соревнования в Херлингеме уступил Фрэнсису Тиафо и Касперу Рууду. Оба соперника — далеко не специалисты этого покрытия, но все равно победили в двух сетах. Поэтому перспективы Алькараса на Уимблдоне стали туманными.
Штруфф в последнее время не показывал каких-то выдающихся результатов, но за счет мощной подачи и агрессивной игры он традиционно довольно хорош на траве. Поэтому вера аналитиков в сухую победу испанца в корне неверная. Возможно, он вовсе не выиграет, но для ставки лучше взять более аккуратный вариант.
Рекомендуемая ставка: больше 3.5 сета за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -