22 апреля в матче 31-го тура чемпионата Германии встретятся «Вольфсбург» и «Майнц». Игра начнется в 21.30 (мск) на стадионе «Фольксваген Арена», транслировать ее будет «Матч! Футбол 3». Команды занимают 13-е и девятое места в таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что хозяева — фавориты встречи с небольшим перевесом. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с коэффициентом 2.55 (39%), котировка на успех гостей — 2.90 (34%), а ничью можно взять за 3.30 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата в случае успеха составит 3300 рублей.

Если считаете, что «Майнц» сможет уехать из Вольфсбурга с очками, можете поставить на это за 1.55.

«Вольфсбург» и «Майнц» далеко не самые топовые команды бундеслиги, но тотал больше в последнее время пробивают исправно. Можно взять ТБ2.5 за 2.07.

Индивидуальные тоталы тоже можно рассмотреть — например, коэффициент на ИТБ1.5 у хозяев — 2.35. Обратный исход можно взять за 1.59. Котировка на два гола и более от «Майнца» — также 2.35, тотал меньше 1.5 идет за 1.51.

Исход «обе забьют» в последних турах тоже довольно популярен у команд — его можно взять за 1.80.

Матч, судя по котировкам, ожидается спокойный — если пенальти еще более-менее вероятен и идет с коэффициентом 2.95, то шансов на удаление мало — взять его можно за 5.50. Пенальти и удаление вместе увеличат сумму ставки в 10 раз в случае успеха.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков компании, — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Майнц 05»

Команды уже практически ни на что не претендуют. Разве что «Вольфсбург» сохраняет риск вылететь во вторую бундеслигу, до стыков всего несколько баллов. Вероятно, хозяева будут бороться яростнее обычного — просто потому, что туров остается совсем мало, а набрать необходимые очки против «Майнца» им вполне по силам.

Рекомендуемая ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 1.42.