«Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз на матч бундеслиги 22 апреля 2022 года
22 апреля в матче 31-го тура чемпионата Германии встретятся «Вольфсбург» и «Майнц». Игра начнется в 21.30 (мск) на стадионе «Фольксваген Арена», транслировать ее будет «Матч! Футбол 3». Команды занимают 13-е и девятое места в таблице соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что хозяева — фавориты встречи с небольшим перевесом. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с коэффициентом 2.55 (39%), котировка на успех гостей — 2.90 (34%), а ничью можно взять за 3.30 (27%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата в случае успеха составит 3300 рублей.
Если считаете, что «Майнц» сможет уехать из Вольфсбурга с очками, можете поставить на это за 1.55.
«Вольфсбург» и «Майнц» далеко не самые топовые команды бундеслиги, но тотал больше в последнее время пробивают исправно. Можно взять ТБ2.5 за 2.07.
Индивидуальные тоталы тоже можно рассмотреть — например, коэффициент на ИТБ1.5 у хозяев — 2.35. Обратный исход можно взять за 1.59. Котировка на два гола и более от «Майнца» — также 2.35, тотал меньше 1.5 идет за 1.51.
Исход «обе забьют» в последних турах тоже довольно популярен у команд — его можно взять за 1.80.
Матч, судя по котировкам, ожидается спокойный — если пенальти еще более-менее вероятен и идет с коэффициентом 2.95, то шансов на удаление мало — взять его можно за 5.50. Пенальти и удаление вместе увеличат сумму ставки в 10 раз в случае успеха.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков компании, — ничья 1:1 за 6.30.
Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Майнц 05»
Команды уже практически ни на что не претендуют. Разве что «Вольфсбург» сохраняет риск вылететь во вторую бундеслигу, до стыков всего несколько баллов. Вероятно, хозяева будут бороться яростнее обычного — просто потому, что туров остается совсем мало, а набрать необходимые очки против «Майнца» им вполне по силам.
Рекомендуемая ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 1.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0