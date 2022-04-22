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«Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз на матч бундеслиги 22 апреля 2022 года

Прогноз на матч бундеслиги «Вольфсбург» — «Майнц» 22 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Мусса Ниакате против «Штутгарта».
Фото Global Look Press

22 апреля в матче 31-го тура чемпионата Германии встретятся «Вольфсбург» и «Майнц». Игра начнется в 21.30 (мск) на стадионе «Фольксваген Арена», транслировать ее будет «Матч! Футбол 3». Команды занимают 13-е и девятое места в таблице соответственно.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
22 апр, 21:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Майнц

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что хозяева — фавориты встречи с небольшим перевесом. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с коэффициентом 2.55 (39%), котировка на успех гостей — 2.90 (34%), а ничью можно взять за 3.30 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата в случае успеха составит 3300 рублей.

Если считаете, что «Майнц» сможет уехать из Вольфсбурга с очками, можете поставить на это за 1.55.

«Вольфсбург» и «Майнц» далеко не самые топовые команды бундеслиги, но тотал больше в последнее время пробивают исправно. Можно взять ТБ2.5 за 2.07.

Индивидуальные тоталы тоже можно рассмотреть — например, коэффициент на ИТБ1.5 у хозяев — 2.35. Обратный исход можно взять за 1.59. Котировка на два гола и более от «Майнца» — также 2.35, тотал меньше 1.5 идет за 1.51.

Исход «обе забьют» в последних турах тоже довольно популярен у команд — его можно взять за 1.80.

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Матч, судя по котировкам, ожидается спокойный — если пенальти еще более-менее вероятен и идет с коэффициентом 2.95, то шансов на удаление мало — взять его можно за 5.50. Пенальти и удаление вместе увеличат сумму ставки в 10 раз в случае успеха.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков компании, — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Майнц 05»

Команды уже практически ни на что не претендуют. Разве что «Вольфсбург» сохраняет риск вылететь во вторую бундеслигу, до стыков всего несколько баллов. Вероятно, хозяева будут бороться яростнее обычного — просто потому, что туров остается совсем мало, а набрать необходимые очки против «Майнца» им вполне по силам.

Рекомендуемая ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 1.42.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вольфсбург
ФК Майнц
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ЦСКА — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 22 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Краснодар – Зенит
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