Во Владивостоке прошел КиберФест — программы посетили более 60 000 человек

Завершились киберспортивная, деловая и музыкальная программы КиберФеста во Владивостоке, проходившие с 25 по 30 июня на набережной Цесаревича и во Владивостокском государственном университете. Мероприятия посетили более 60 000 человек, а более 4 миллионов поклонников киберспорта узнали о КиберФесте и следили за событиями соревнований онлайн.

КиберФест объединил множество партнеров для того, чтобы жители и гости Владивостока ощутили настоящий праздник.

Директор КиберФеста Михаил Брусиловский выразил огромную благодарность соорганизаторам и партнерам мероприятия, а также города — хозяина чемпионата. Он отметил, что идея интеграции киберспортивных соревнований в программу мероприятий Дня молодежи во Владивостоке была удачной, и высказал надежду, что в будущем фестиваль будет развиваться, в том числе за счет увеличения количества иностранных участников.

Четыре спортивных турнира: финал региональный чемпионат Дальнего Востока «Кибервосток"-2024, финал чемпионата России по компьютерным играм и международный киберспортивный турнир с участием сборных России, Беларуси, Китая и Ирана; выставочный матч между командой Приморского края и сборной ДФО, организованные при поддержке Минвостокразвития России, Федерации компьютерного спорта России, деловая программа с участием региональных министров, ассоциаций, представителей госкорпораций и крупного бизнеса, два музыкальных соревнования — все это надолго останется в сердцах владивостокцев.

Сборная России победила в международном турнире «Кибервосток», обойдя белорусскую команду в финальном матче со счетом 2:0.

На открытии международного турнира «Кибервосток» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков отметил: «Во многих сферах жизни происходит сопряжение кибер- и человеческого миров. Развитие технологий идет стремительными темпами. Владивосток принимает первый международный турнир, реализуемый по поручению президента России».

Денис Аширов, заместитель руководителя Росмолодежи, обозначил важность развития киберспорта для российской молодежи, в особенности благодаря навыку формирования сообществ и объединения в команды. «Владивосток недавно встретил фестиваль молодежи, и уже есть идея в следующий раз совместить его с киберспортивными играми», — сказал он.

Глава города Владивостока Константин Шестаков подчеркнул особый интерес города к КиберФесту, в том числе обозначая, что павильон киберспортивных игр — один из самых посещаемых как среди новичков, так и среди опытных игроков. Он надеется, что похожие игры будут проходить не только по киберспорту, но и по спортивному программированию. В поддержке киберспортивных мероприятий он поблагодарил госкорпорацию Ростех.

Исполнительный директор по социальному развитию КРДВ, участник мероприятий и деловой программы КиберФеста Гасан Гасанбалаев сообщил: «Масштабный киберспортивный фестиваль во Владивостоке прошел успешно. Он был прекрасно организован». Он также подчеркнул, что институты развития региона продолжат поддерживать киберспортивное движение в регионе, в том числе через строительство профильной инфраструктуры: фиджитал-центров, киберспортивных арен, развития уже имеющихся проектов на базе креативных кластеров, таких как «Квартал труда» в Якутске.

На панельной дискуссии в рамках деловой программы «КиберФеста» министр цифрового развития Приморского края Константин Волошин отметил, что важно принять киберспорт как данность, не подлежащую сомнению, с чем согласилась и ректор ВВГУ Татьяна Терентьева: «Можно не сомневаться в том, что в дальнейшем компьютерный спорт будет только развиваться и расширяться».

Своим присутствием соревнования также почтил заместитель генерального консула КНР в городе Владивостоке Ван Цзюнь. Он выразил убеждение, что уровень киберспортивных достижений страны — это комплексное отражение развития экономики, технологий, науки и культуры, рассказал об увлеченности китайской молодежи компьютерным спортом и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений России и Китая на поприще киберспортивных соревнований.

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