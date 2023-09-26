«Витязь» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
26 сентября в одном из четырех матчей КХЛ «Витязь» сыграет с «Торпедо». Игра состоится в Подмосковье на арене «Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают команду из Нижнего Новгорода фаворитом предстоящей встречи. Успех «Торпедо» в основное время котируется за 1.89, это около 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), триумф «Витязя» — за 3.60 (28%).
Подмосковный клуб проиграл семь матчей подряд, пропустив в каждом из них не менее трех шайб. ИТБ2 (2.5) идет за 1.69, ИТМ2 (2.5) — за 2.23.
Общий тотал больше 5.5 гола предложен за 2.22, ТМ 5.5 — за 1.70.
Выигрыш «Торпедо» с форой (-1.5) шайбы оценен в 2.55. Если же вы сильно верите в «Витязь», оформите Ф1(+1.5) за 1.55. В двух предыдущих очных встречах нижегородцы победили с запасом.
Триумф гостей с учетом ОТ и серии буллитов можно взять за 1.54, викторию хозяев — за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1