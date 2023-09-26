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Сегодня, 14:15

«Витязь» — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Витязь» — «Торпедо» 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Кирилл Ураков.
Фото Официальный телеграм-канал «Торпедо»

26 сентября в одном из четырех матчей КХЛ «Витязь» сыграет с «Торпедо». Игра состоится в Подмосковье на арене «Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

&laquo;Уфа&raquo;. «Уфа» — «Торпедо»: команды не обменялись голами с соперниками в 14 играх кряду

Аналитики букмекерской компании Winline считают команду из Нижнего Новгорода фаворитом предстоящей встречи. Успех «Торпедо» в основное время котируется за 1.89, это около 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (20%), триумф «Витязя» — за 3.60 (28%).

Подмосковный клуб проиграл семь матчей подряд, пропустив в каждом из них не менее трех шайб. ИТБ2 (2.5) идет за 1.69, ИТМ2 (2.5) — за 2.23.

Общий тотал больше 5.5 гола предложен за 2.22, ТМ 5.5 — за 1.70.

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Выигрыш «Торпедо» с форой (-1.5) шайбы оценен в 2.55. Если же вы сильно верите в «Витязь», оформите Ф1(+1.5) за 1.55. В двух предыдущих очных встречах нижегородцы победили с запасом.

Триумф гостей с учетом ОТ и серии буллитов можно взять за 1.54, викторию хозяев — за 2.55.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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«Уфа» — «Торпедо»: где смотреть матч Кубка России 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

«Динамо» Минск — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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