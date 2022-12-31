31 декабря в 15-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на стадионе «Ла Керамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр матча — Хосе Санчес Мартинес.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Вильярреалу». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, вероятность исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Валенсии» — за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на гостей выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

На то, что «летучие мыши» не проиграют, котировка — 1.76.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Обмен голами предложено оформить за 1.77, противоположный результат — за 2.05.

Считаете, что в матче будет пенальти? Поставить на 11-метровый можно за 2.95, на удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: