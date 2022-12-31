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Сегодня, 17:15

«Вильярреал» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 31 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вильярреал» — «Валенсия» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Джованни ло Чельсо.
Фото Global Look Press

31 декабря в 15-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на стадионе «Ла Керамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр матча — Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Вильярреалу». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.13, вероятность исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Валенсии» — за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на гостей выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

На то, что «летучие мыши» не проиграют, котировка — 1.76.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Обмен голами предложено оформить за 1.77, противоположный результат — за 2.05.

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Считаете, что в матче будет пенальти? Поставить на 11-метровый можно за 2.95, на удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу «Вильярреала» — за 7.40;

  • 2:1 — за 8.30.

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ФК Вильярреал
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«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 31 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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