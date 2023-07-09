Виктория Азаренко — Элина Свитолина: прогноз на матч Уимблдона 9 июля 2023 года
Виктория Азаренко в четвертом круге Уимблдона встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки играли друг с другом уже пять раз, и пока преимущество полностью на стороне белорусской спортсменки (5:0). Поединок стартует не раньше 13.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Виктории: коэффициент на белоруску — 1.72, что составляет приблизительно 56% вероятности. Выигрыш Свитолиной оценен в 2.16 (44%).
Ждете, что Азаренко одолеет украинку в шестой раз кряду? Ставка в 1000 рублей на Викторию при благоприятном результате принесет 1720 рублей.
Эксперты склоняются к тому, что игра завершится в двух партиях: ТМ 2.5 сета можно взять за 1.59, ТМ 2.5 — 2.26.
Сухая победа белоруски (2:0) — самый вероятный исход поединка, по мнению аналитиков. Поставить на этот результат предлагают за 2.55. Успех Свитолиной с таким же счетом доступен за 3.30.
Для увеличения выигрыша можете присмотреться к рынкам на триумф любой из спортсменок с учетом форы:
• Ф1(-1.5) идет за 1.87, Ф2(1.5) — за 1.96;
• Ф1(-2.5) дана за 2.02, Ф2(2.5) — за 1.80.
Тотал геймов больше 20.5 доступен за 1.71, ТМ 20.5 — за 2.16.
Сыграть на то, что Азаренко допустит первую двойную ошибку в матче, можно за 1.44.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Виктория Азаренко — Элина Свитолина
Белоруска имеет огромное преимущество в личных поединках: девушки встречались пять раз, и все матчи завершились в пользу Виктории. Также Азаренко на прошлой стадии убрала статусную 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину. Свитолина, занимающая 76-ю позицию в рейтинге, на этом турнире еще не сталкивалась с оппозицией уровня предстоящей соперницы.
Рекомендуемая ставка: победа Азаренко за 1.72.
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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