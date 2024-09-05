5 сентября в Ханое на Международном стадионе Ми Дин состоится товарищеский матч между сборными России и Вьетнама. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 15.55 мск.

Россия — безусловный фаворит матча, по версии букмекерской компании Winline. На победу команды Валерия Карпина доступен коэффициент 1.26, вероятность исхода — примерно 83%. Ничья доступна за 6.40 (15%), успех Вьетнама — за 11.0 (2%).

На то, что хозяева хотя бы не уступят, принимаются ставки за 4.17.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.59, ТМ 2.5 — в 2.26. Вариант «обе забьют» котируется за 2.20, противоположный результат — за 1.62.

Если российская сборная забьет более двух раз, сыграет пари за 2.15. Если этого не произойдет, то выиграет ставка за 1.65.

Наиболее реальный счет этой встречи, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу России за 5.20.

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