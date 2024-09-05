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Вьетнам — Россия: где смотреть товарищеский матч 5 сентября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Вьетнам — Россия 5 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 сентября в Ханое на Международном стадионе Ми Дин состоится товарищеский матч между сборными России и Вьетнама. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 15.55 мск.

Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
Россия

Россия — безусловный фаворит матча, по версии букмекерской компании Winline. На победу команды Валерия Карпина доступен коэффициент 1.26, вероятность исхода — примерно 83%. Ничья доступна за 6.40 (15%), успех Вьетнама — за 11.0 (2%).

На то, что хозяева хотя бы не уступят, принимаются ставки за 4.17.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.59, ТМ 2.5 — в 2.26. Вариант «обе забьют» котируется за 2.20, противоположный результат — за 1.62.

Лука Модрич, сборная Хорватии. Модрич и Перишич все еще в составе Хорватии. Далич верит в них против Португалии, но ищет новые имена

Если российская сборная забьет более двух раз, сыграет пари за 2.15. Если этого не произойдет, то выиграет ставка за 1.65.

Наиболее реальный счет этой встречи, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу России за 5.20.

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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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 - : -
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