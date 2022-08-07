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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 7 августа 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Манчестер Сити»: Эрлинг Холанн, Хулиан Альварес и Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

В одном из главных матчей первого тура АПЛ «Вест Хэм» сыграет с чемпионом — «Манчестер Сити». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер, в России встречу транслировать не будут.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Манчестер Сити

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ман Сити» — однозначный фаворит: поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.38, что составляет около 71% вероятности. Победа хозяев идет за 8.40 (11%), на ничью предложена котировка 5.20 (18%).

Ждете равного матча? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5200 рублей.

Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи содержат только победы манкунианцев:

• успех 2:0 идет за 6.80;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 8.10.

В прошлом сезоне «Ман Сити» стал самой результативной командой АПЛ (99 мячей), в среднем команда Пепа Гвардиолы заколачивала 2.6 гола за игру. Летом в команду пришел один из лучших форвардов мира Эрлинг Холанн. Поставить на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно за 1.43, ИТМ2 (1.5) — за 2.85.

«Молотобойцы» тоже неплохо выглядели в атаке — забивали в среднем по 1.6 мяча. Плюс команда купила топового итальянского форварда Джанлуку Скамакку: ИТБ1 (1.5) идет за 4.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.42.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38.

Вероятность увидеть голы от обеих команд эксперты оценили в 1.86, обратная ставка доступна за 1.94.

Эрлинг Холанн. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: шанс для Холанна мощно стартовать в АПЛ?

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года

«Горожане» уже провели один официальный матч и проиграли «Ливерпулю» (1:3) в матче за Суперкубок Англии. «Вест Хэм» входит в топ самых неудобных соперников для «Ман Сити» в последние годы. Особенно качественно «молотобойцы» сопротивляются на домашнем стадионе — три матча свели вничью. Лондонцы умеют сдерживать атаку манкунианцев: не пропускали больше двух мячей от могучего «Сити» уже шесть матчей подряд. Возможно, на старте сезона «Вест Хэм» сможет еще раз огорчить «горожан».

Плюс у «Сити» проблемы в атаке. Пока Гвардиола не вписал Холанна в игру команды — в Суперкубке норвежец выглядел слабо. Также ушли Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус: англичанин был одним из лидеров нападения, бразилец добавлял составу глубины.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.83.

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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