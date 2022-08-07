В одном из главных матчей первого тура АПЛ «Вест Хэм» сыграет с чемпионом — «Манчестер Сити». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер, в России встречу транслировать не будут.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ман Сити» — однозначный фаворит: поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.38, что составляет около 71% вероятности. Победа хозяев идет за 8.40 (11%), на ничью предложена котировка 5.20 (18%).

Ждете равного матча? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5200 рублей.

Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи содержат только победы манкунианцев:

• успех 2:0 идет за 6.80;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 8.10.

В прошлом сезоне «Ман Сити» стал самой результативной командой АПЛ (99 мячей), в среднем команда Пепа Гвардиолы заколачивала 2.6 гола за игру. Летом в команду пришел один из лучших форвардов мира Эрлинг Холанн. Поставить на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно за 1.43, ИТМ2 (1.5) — за 2.85.

«Молотобойцы» тоже неплохо выглядели в атаке — забивали в среднем по 1.6 мяча. Плюс команда купила топового итальянского форварда Джанлуку Скамакку: ИТБ1 (1.5) идет за 4.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.42.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38.

Вероятность увидеть голы от обеих команд эксперты оценили в 1.86, обратная ставка доступна за 1.94.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года

«Горожане» уже провели один официальный матч и проиграли «Ливерпулю» (1:3) в матче за Суперкубок Англии. «Вест Хэм» входит в топ самых неудобных соперников для «Ман Сити» в последние годы. Особенно качественно «молотобойцы» сопротивляются на домашнем стадионе — три матча свели вничью. Лондонцы умеют сдерживать атаку манкунианцев: не пропускали больше двух мячей от могучего «Сити» уже шесть матчей подряд. Возможно, на старте сезона «Вест Хэм» сможет еще раз огорчить «горожан».

Плюс у «Сити» проблемы в атаке. Пока Гвардиола не вписал Холанна в игру команды — в Суперкубке норвежец выглядел слабо. Также ушли Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус: англичанин был одним из лидеров нападения, бразилец добавлял составу глубины.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.83.