«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 7 августа 2022 года
В одном из главных матчей первого тура АПЛ «Вест Хэм» сыграет с чемпионом — «Манчестер Сити». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер, в России встречу транслировать не будут.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ман Сити» — однозначный фаворит: поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.38, что составляет около 71% вероятности. Победа хозяев идет за 8.40 (11%), на ничью предложена котировка 5.20 (18%).
Ждете равного матча? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5200 рублей.
Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи содержат только победы манкунианцев:
• успех 2:0 идет за 6.80;
• 1:0 — за 7.70;
• 2:1 — за 8.10.
В прошлом сезоне «Ман Сити» стал самой результативной командой АПЛ (99 мячей), в среднем команда Пепа Гвардиолы заколачивала 2.6 гола за игру. Летом в команду пришел один из лучших форвардов мира Эрлинг Холанн. Поставить на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно за 1.43, ИТМ2 (1.5) — за 2.85.
«Молотобойцы» тоже неплохо выглядели в атаке — забивали в среднем по 1.6 мяча. Плюс команда купила топового итальянского форварда Джанлуку Скамакку: ИТБ1 (1.5) идет за 4.10, ИТМ1 (1.5) — за 1.42.
Общий тотал больше 2.5 гола предложен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38.
Вероятность увидеть голы от обеих команд эксперты оценили в 1.86, обратная ставка доступна за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года
«Горожане» уже провели один официальный матч и проиграли «Ливерпулю» (1:3) в матче за Суперкубок Англии. «Вест Хэм» входит в топ самых неудобных соперников для «Ман Сити» в последние годы. Особенно качественно «молотобойцы» сопротивляются на домашнем стадионе — три матча свели вничью. Лондонцы умеют сдерживать атаку манкунианцев: не пропускали больше двух мячей от могучего «Сити» уже шесть матчей подряд. Возможно, на старте сезона «Вест Хэм» сможет еще раз огорчить «горожан».
Плюс у «Сити» проблемы в атаке. Пока Гвардиола не вписал Холанна в игру команды — в Суперкубке норвежец выглядел слабо. Также ушли Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус: англичанин был одним из лидеров нападения, бразилец добавлял составу глубины.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0