7 ноября 2021 года «Вест Хэм Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало — в 19.30. Прямая трансляция матча будет доступна на онлайн-площадке Okko.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев фаворитом противостояния. Поставить на команду Клоппа можно за 1.71 — это порядка 56% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.50 (21%), а ничья — 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Вест Хэм» потенциальная выплата составит 4500 рублей, а прибыль — 3500 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.67, а Ф2(-1) — за 2.20.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.20, а ТМ 3.5 — за 1.67.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. Противоположный исход оценивается котировкой 2.60.

Шансы «Вест Хэма» забить дважды или более оцениваются коэффициентом 2.48.

«Ливерпуль» отличился больше одного раза в каждом из девяти гостевых матчей сезона с учетом всех турниров. ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.56.

Поставить на пенальти в матче можно за 2.40, а на удаление — за 6.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:2 — коэффициент 8.00.