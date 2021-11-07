7 ноября на Олимпийском стадионе в Лондоне «Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем» в 11-м туре АПЛ. Начало — в 19.30. Посмотреть трансляцию матча можно будет через сервис Okko.

«Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ перед этой встречей, набрав 22 очка. «Вест Хэм» с 20 очками занимает четвертую строчку в таблице.

Партнер «Ливерпуля» — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает фаворитом команду Клоппа. На красных можно поставить за 1.74 — это примерно 60% вероятности. Ничья идет за 4.10 (22%), а победа «Вест Хэма» оценивается в 4.60 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4100.

Ф1(+1.5) доступна за 1.43, а Ф2(-1.5) — за 2.80.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.77. ТМ можно взять за 2.12.

Голы «Ливерпуля» в двух таймах можно забрать за 1.41. Аналогичный исход на «Вест Хэм» есть за 1.90.