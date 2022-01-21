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Сегодня, 11:15

«Верона» — «Болонья» прогноз и ставки на матч серии А 21 января 2022 года

Прогноз и ставки на матч серии А «Верона» — «Болонья»
Егор Сергеев
Синиша Михайлович.
Фото Reuters

21 января в 23-м туре серии А «Верона» сыграет с «Болоньей». Встреча пройдет в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Верона». На успех команды можно поставить с котировкой 2.06 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Болоньи» есть в линии за 3.80 (25%).

Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.43.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ставку «Болонья» не проиграет" можно взять за 1.82.

Шансы «Вероны» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.90.

Уверены, что «Болонья» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 7.40.

Италия. Серия А. 23-й тур
21 янв, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Болонья

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.

· ТМ 0.5 — 14.5

· Обе забьют: нет — 2.15

· Точный счет: 1:0 — 8.00

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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