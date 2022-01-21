Прогноз и ставки на матч серии А «Верона» — «Болонья»

21 января в 23-м туре серии А «Верона» сыграет с «Болоньей». Встреча пройдет в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Верона». На успех команды можно поставить с котировкой 2.06 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Болоньи» есть в линии за 3.80 (25%).

Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.43.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ставку «Болонья» не проиграет" можно взять за 1.82.

Шансы «Вероны» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.90.

Уверены, что «Болонья» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 7.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.

· ТМ 0.5 — 14.5

· Обе забьют: нет — 2.15

· Точный счет: 1:0 — 8.00