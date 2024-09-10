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Венесуэла — Уругвай: гостям будет тяжело без Бентанкура и Нуньеса

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай 11 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Федерико Вальверде (сборная Уругвая).
Фото Global Look Press

11 сентября Венесуэла примет Уругвай в матче квалификационного турнира ЧМ-2026. Игра пройдет на стадионе «Монументаль де Матурин» и начнется в 1.00 по московскому времени. В России легальной трансляции не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 сент, 01:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
Уругвай

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на них можно с коэффициентом 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш венесуэльцев предложен с котировкой 3.45 (27%), даже ничейный исход доступен за меньшие 3.00 (32%).

Последняя встреча команд закончилась разгромной победой «Чарруас» (4:1). Вероятность того, что в предстоящем поединке Венесуэла не уступит, оценена в 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают чуть лучшие шансы Уругвая:

• 1:0 — за 5.00;

• 0:0 и 1:1 — за 5.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.76, ТМ 2.5 — за 1.42.

Рынок «обе забьют» доступен за 2.29, обратный вариант идет за 1.60.

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Прогноз и ставка на матч Венесуэла — Уругвай

Венесуэла на выезде — сложнейший соперник. В трех домашних играх отбора сборная собрала семь очков, а Уругвай обыграл ее лишь в двух из 10 предыдущих поединков на ее поле. К тому же уругвайцы привезли не сильнейший состав: например, нет Дарвина Нуньеса, Хосе Марии Хименеса и Родриго Бентанкура. А в прошлом туре «Чарруас» не справились с Парагваем (0:0).

Рекомендуемая ставка: Венесуэла не проиграет за 1.60.

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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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