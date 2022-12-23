«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз на матч НХЛ 24 декабря 2022 года
24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ сыграют «Вегас» и «Сент-Луис». Игра начнется в 6.00 по московскому времени на «Ти-Мобил Арене», прямая трансляция для России не предусмотрена.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на их победу можно за 1.98, это примерно 50% вероятности. Успех гостей оценили в 3.10 (32%), ничью — в 4.60 (18%).
При ставке в 1000 рублей на «Блюз» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.
21 декабря прервалась четырехматчевая победная серия «Блюз», их разгромил «Кракен». Если считаете, что гости быстро оправятся и не проиграют на выезде — оформите ставку за 1.83.
Победа «Вегаса» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.63, такая же линия на «Сент-Луис» предложена за 2.40.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.57, Ф2(0) — за 2.47.
Эксперты не сомневаются, что матч получится результативным — тотал больше 5.5 шайб можно взять за 1.67. Минимум шесть шайб забивалось в каждом из четырех прошедших матчей «Блюз».
Верите в гол на первой минуте? Такой вариант можно взять за 10.5.
Гол от Владимира Тарасенко можно взять за 1.62, от Ивана Барбашева — за 2.03.
Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Сент-Луис»
И «Вегас», и «Сент-Луис» играют нестабильно. С 29 ноября у «Блюз» семь поражений и пять побед, в том числе уместилась виктория со счетом 7:4 над соперниками из Нью-Йорка. Лишь раз за этот период «Сент-Луис» сыграл скучный матч — победил 1:0 «Нэшвилл», в остальных играх было забито пять шайб и выше.
У «Вегаса» близкая ситуация — с конца ноября у них семь побед и пять поражений. И сплошь результативные матчи, в самом «скучном» из них было забито три шайбы. Но были и игры с девятью оформленными голами. Команды забивать (и пропускать) умеют — лучше ставить на результативность.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайб за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2