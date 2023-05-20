Василий Ломаченко — Девин Хейни: прогноз на бой 21 мая 2023 года
21 мая пройдет боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира. Бойцы схлестнутся в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena, схватка начнется не раньше 06.00 по московскому времени. В России легально это событие посмотреть невозможно.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают американца фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. 24-летний файтер еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Успех Ломаченко предложен с котировкой 2.90 (33%). Ничья идет за 15.0 (4%).
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Аналитики слабо представляют, что поединок завершится досрочно: поставить на преждевременное завершение боя можно за 4.05, обратный вариант предложен за 1.22. Боксеры действительно не слишком часто финишируют оппонентов: американец последнюю досрочную победу одержал в 2019-м, украинец — в 2021-м.
Также доступны ставки на метод победы конкретного бойца: финиш от Хейни доступен за 8.00, от Ломаченко — за 7.00. Все же Василий чаще вырубал соперников, а вот у Девина в последних 10 боях восемь побед решением.
Еще предложены ставки на связки раундов, в которых может завершиться поединок:
• развязка в 10-12 раундах оценена в 7.50;
• в седьмом-девятом — за 10.0.
Прогноз и ставка на бой Василий Ломаченко — Девин Хейни
Молодой американец действительно выглядит серьезным фаворитом: он свежее соперника на 11 лет, но при этом на профессиональном уровне провел больше поединков. Предстоящий бой станет для него 30-м, для украинца — 20-м. И при этом Хейни еще никому не проигрывал, тогда как у Ломаченко в активе два поражения. Также Девин стремительно собирает пояса: он уже чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.
Рекомендуемая ставка: победа Хейни за 1.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7