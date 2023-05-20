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Василий Ломаченко — Девин Хейни: прогноз на бой 21 мая 2023 года

Прогноз на бой Василий Ломаченко — Девин Хейни 21 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Девин Хейни и Василий Ломаченко.
Фото Global Look Press

21 мая пройдет боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира. Бойцы схлестнутся в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena, схватка начнется не раньше 06.00 по московскому времени. В России легально это событие посмотреть невозможно.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают американца фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. 24-летний файтер еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Успех Ломаченко предложен с котировкой 2.90 (33%). Ничья идет за 15.0 (4%).

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Аналитики слабо представляют, что поединок завершится досрочно: поставить на преждевременное завершение боя можно за 4.05, обратный вариант предложен за 1.22. Боксеры действительно не слишком часто финишируют оппонентов: американец последнюю досрочную победу одержал в 2019-м, украинец — в 2021-м.

Также доступны ставки на метод победы конкретного бойца: финиш от Хейни доступен за 8.00, от Ломаченко — за 7.00. Все же Василий чаще вырубал соперников, а вот у Девина в последних 10 боях восемь побед решением.

Еще предложены ставки на связки раундов, в которых может завершиться поединок:

• развязка в 10-12 раундах оценена в 7.50;

• в седьмом-девятом — за 10.0.

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Прогноз и ставка на бой Василий Ломаченко — Девин Хейни

Молодой американец действительно выглядит серьезным фаворитом: он свежее соперника на 11 лет, но при этом на профессиональном уровне провел больше поединков. Предстоящий бой станет для него 30-м, для украинца — 20-м. И при этом Хейни еще никому не проигрывал, тогда как у Ломаченко в активе два поражения. Также Девин стремительно собирает пояса: он уже чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

Рекомендуемая ставка: победа Хейни за 1.55.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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