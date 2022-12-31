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Сегодня, 19:15

«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз на матч НХЛ 31 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

31 декабря в полночь по московскому времени в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Монреалем». Стартовое вбрасывание случится в 23.59 мск на льду «Кэпитал Уан-арены». В России последить за событиями игры в прямом эфире не получится.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» абсолютным фаворитом встречи. Поставить на победу Александра Овечкина и компании в основное время можно за 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.10 (15%), успех «Монреаля» — за 4.90 (20%).

Можете подстраховаться и взять триумф «Кэпиталз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов за 1.29. У «Канадиенс» это же условие оценено в 3.60.

На то, что гости не проиграют в основное время, коэффициент — 2.40.

Считаете, что команды устроят веселый новогодний хоккей? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.

Высока вероятность, что обе команды забросят минимум по два раза. Такой результат предложен за 1.52, обратный — за 2.50.

Кто выиграет больше периодов? «Вашингтон» — 1.56, «Монреаль» — 4.50. Ничья идет за 4.20.

В последних четырех очных матчах «Кэпиталз» обыгрывали канадцев с разницей хотя бы в две шайбы. Вариант Ф1(-1.5) можно взять за 1.78.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

«Монреаль» в последнем матче крупно проиграл «Флориде» (2:7), а «Вашингтон» 3:4 в овертайме уступил «Оттаве». Также очные встречи между командами обычно получаются довольно результативными — в шести из семи было заброшено больше пяти шайб. Ближайшая игра также должна получиться яркой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.72.

Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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«Вильярреал» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 31 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Спартак

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 6
И К Ж
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Локомотив

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Факел

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