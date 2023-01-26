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«Валенсия» — «Атлетик»: где смотреть матч Кубка Испании 26 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Эдинсон Кавани.
Фото Global Look Press

26 января в Кубке Испании состоится четвертьфинальный матч, в котором «Валенсия» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Карлос Дель Серро — главный арбитр.

26.01.2023 | Валенсия — Атлетик

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атлетик» небольшим фаворитом. На победу клуба из Бильбао в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, что приблизительно 36% вероятности исхода. Успех «Валенсии» идет за чуть большие 2.80 (37%), ничья — за 3.20 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «летучих мышей» в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

Проход хозяев в полуфинал предложено оформить за 1.82, гостей — за 2.05.

Из восьми последних очных матчей «Атлетик» проиграл лишь один. Вариант Х2 доступен за 1.47, 1Х — за 1.49.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.33, ТМ 2.5 — 1.65.

Эксперты предполагают, что в предстоящей встрече не будет обмена голами, коэффициент — 2.00.

На ничью в одном из таймов можно поставить за 1.46, на противоположный исход — за 2.60.

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На то, что «Атлетик» победит и не пропустит, котировка — 4.50. Такое же условие на «Валенсию» доступно ровно с таким же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 5.90;

  • 1:0 в пользу «Атлетика» — за 6.50;

  • 1:0, но на «Валенсию», — 6.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
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«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 27 января 2023 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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