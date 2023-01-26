26 января в Кубке Испании состоится четвертьфинальный матч, в котором «Валенсия» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Карлос Дель Серро — главный арбитр.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атлетик» небольшим фаворитом. На победу клуба из Бильбао в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, что приблизительно 36% вероятности исхода. Успех «Валенсии» идет за чуть большие 2.80 (37%), ничья — за 3.20 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «летучих мышей» в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

Проход хозяев в полуфинал предложено оформить за 1.82, гостей — за 2.05.

Из восьми последних очных матчей «Атлетик» проиграл лишь один. Вариант Х2 доступен за 1.47, 1Х — за 1.49.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.33, ТМ 2.5 — 1.65.

Эксперты предполагают, что в предстоящей встрече не будет обмена голами, коэффициент — 2.00.

На ничью в одном из таймов можно поставить за 1.46, на противоположный исход — за 2.60.

На то, что «Атлетик» победит и не пропустит, котировка — 4.50. Такое же условие на «Валенсию» доступно ровно с таким же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: