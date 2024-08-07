В Новосибирске завершились главные соревнования по спортивной гимнастике — FONBET Кубок России 2024
FONBET Кубок России проходил с 31 июля по 4 августа 2024 года в Новосибирске в «Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного». Для спортсменов — это важнейшие национальные соревнования, которые проходят в середине гимнастического сезона.
Участие в соревнованиях приняли ведущие спортсмены России: лидер мужской сборной команды Даниел Маринов и другие перспективные гимнасты. Общее количество участников — 53 спортсмена из 22 городов России и Республики Беларусь.
За 5 дней было разыграно 12 комплектов медалей, но особое внимание было сосредоточенно на личном многоборье. Абсолютным чемпионом соревнований стал казанский гимнаст Даниел Маринов, обладатель Кубка России 2023, показав лучшие результаты в индивидуальном многоборье — 169,400 балла, и вольных упражнениях — 14,266 балла.
Несмотря на значительный отрыв от соперников, в финалах на отдельных снарядах ему пришлось непросто — в стране подросло много точечных специалистов, которые готовы бороться за медали. Так, первенство в личном многоборье титулованный спортсмен получил с минимальным преимуществом: на 0,033 балла от него отстал 30-летний Кирилл Прокопьев.
Золото в упражнениях на кольцах взял Илья Заика, подтвердив титул чемпиона в этом виде упражнений. На счету гимнаста золото Кубка России 2023, Чемпионата России 2024 и Кубка России 2024. Вторую строчку занял Григорий Климентьев (14,466), третью — Виктор Калюжин (13,833).
В упражнении на коне победил Ранель Сафиуллин (14,400), второе место занял Сергей Найдин (14,333), третье — Денис Товпинец (13,966).
У женщин в опорном прыжке победила Анна Калмыкова (13,617), далее расположились Элеонора Афанасьева (13,400) и Елизавета Ус (13,083). На разновысоких брусьях чемпионкой стала Людмила Рощина (14,666), серебро завоевала Ульяна Перебиносова (14,566), бронзу — Ксения Зеляева (14,500).
MVP турнира Станислав Исаев из Казани и Ксения Зеляева из Малаховки получили по 100 000 рублей от FONBET.
«Мы продолжаем жить в сложный период для российского спорта, который обусловлен изоляцией от международных соревнований. Именно поэтому в качестве нашей ключевой миссии мы видим создание новых возможностей для профессионального роста наших спортсменов. Мы сотрудничаем со спортивными федерациями по разным направлениям: плаванье, фигурное катание, баскетбол, шахматы, и недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Федерацией спортивной гимнастики России. Для нас важно, что теперь мы можем внести свой вклад в развитие этого вида спорта и помочь нашим гимнастам в дальнейшем росте», — отметил Валентин Голованов, управляющий партнер Fonbet.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0