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В Москве завершился ДоброFON Чемпионат и Первенство России по теннису на колясках

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Теннис на колясках.

Чемпионат и первенство прошли на территории комплекса «Орбита Теннис Парк». Благотворительная программа ДоброFON выступила титульным спонсором соревнований.

В чемпионате России по теннису на колясках выступили 47 спортсменов. У мужчин сильнейшим стал представитель Башкортостана Виктор Сидоров. Он же вместе со своим братом Михеем Сидоровым выиграл золото в парном разряде. Кроме медалей братья получили сертификаты на изготовление спортивных колясок от благотворительной программы ДоброFON.

В женском одиночном разряде первое место у Виктории Львовой из Московской области. К победе в личной дисциплине Львова добавила золото в парах в тандеме с Людмилой Бубновой. В дисциплине «квад» у мужчин в одиночном разряде первое место завоевал представитель Тюменской области Михаил Бабкин. Вместе с Алексеем Елисеевым Бабкин выиграл еще и парный турнир в этой дисциплине.

«Это наше первое соприкосновение с большим теннисом. Нам давно хотелось поддержать подобное мероприятие. И очень приятно видеть, на каком высоком уровне оно было проведено. Эти соревнования еще раз доказывают, что спорт может быть доступен абсолютно для всех. Каждый, кто выходит на корт, уже победил. Уверена, такие примеры мотивируют многих!» — подвела итоги турнира заместитель директора по маркетингу компании FONBET Валерия Купина.

Также в спортивном комплексе состоялось ДоброFON Первенство России по теннису на колясках, где между собой соревновались 17 юниоров. Организаторами турнира, при активной поддержке Федерации тенниса России и Благотворительной программы ДоброFON, выступили Всероссийская Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерство спорта РФ и Паралимпийский комитет России.

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