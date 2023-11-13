В КХЛ стартует предновогодний благотворительный проект «Доброфура»
FONBET в рамках своей благотворительной программы «ДоброFON» совместно с Континентальной хоккейной лигой запускает всероссийский предновогодний проект — «Доброфура», который пройдет с 13 ноября по 22 декабря.
В рамках проекта два брендированных грузовика отправятся навстречу друг другу с Запада и Востока России, они будут останавливаться во всех городах турнира КХЛ, на матчах будут проводиться различные благотворительные акции и мероприятия.
Первый такой матч пройдет в понедельник, 13 ноября в Сочи, где хозяева примут подмосковный «Витязь». Старт проекту даст амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Алексей Ягудин.
В дни проведения матчей Лиги грузовики трансформируются в специальные зоны, где болельщики смогут не только проникнуться предпраздничной атмосферой добра, получить подарки, но и принять участие в различных активностях и благотворительных инициативах.
Клубы КХЛ выбрали различные благотворительные фонды, в поддержку которых будет осуществляться сбор средств в рамках «Доброматчей». В свою очередь благотворительная программа «ДоброFON» умножит количество зрителей каждой игры на 100, и поделит полученную сумму поровну между благотворительными фондами по окончанию проекта.
«Поддержка тех, кто нуждается в помощи — наша с вами общая ответственность. И главная задача наших благотворительных проектов — это не просто перечислить средства, хотя и это, конечно, тоже. Но даже важнее — привлечь к помощи как можно больше людей, помочь им открыть свое сердце, поделиться своим теплом, поучаствовать, не остаться в стороне. Сегодня нас много, а завтра будет еще больше», — поделился генеральный директор FONBET Сергей Анохин.
На сайте проекта доброфура.рф в течение всего срока акции будут проходить розыгрыши ценных призов и приниматься благотворительные взносы. Там же будет доступна прямая трансляция передвижения «Доброфур» по России прямо из кабин автомобилей. На сайте можно будет ознакомиться с актуальным расписанием «Доброматчей», увидеть отчеты с прошедших мероприятий и собранную в течение всего проекта сумму пожертвований.
В конце декабря оба грузовика встретятся в Уфе на финальном матче проекта. 22 декабря «Салават Юлаев» по традиции проведет «Мишкопад» — знаковую для российского хоккея благотворительную акцию, в ходе которой зрители бросают на лед сотни плюшевых игрушек в поддержку больных детей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3