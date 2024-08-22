В FONBET отреагировали на заявление федерации Колумбии по баскетболу

Накануне Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не отправляла национальную команду на российский турнир «Кубок Дружбы» — 2024.

«Несколько удивлены заявлениями федерации баскетбола Колумбии. Мы видим, что FONBET Кубок Дружбы организован на высоком уровне, чувствуется большой интерес к нему со стороны болельщиков. Для нас, как для партнера федерации и сборной России по баскетболу, всегда было важным, чтобы команда имела возможность проводить матчи и баскетбол в стране развивался», — сообщили в пресс-службе букмекерской компании FONBET — титульного партнера Российской федерации баскетбола.

FONBET Кубок Дружбы по баскетболу проходит в Перми с 21 по 25 августа. В турнире принимают участие национальная мужская сборная России по баскетболу, БК «ПАРМА», а также команды Венесуэлы и Колумбии.