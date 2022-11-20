Узбекистан — Россия: прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2022 года
20 ноября в товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Узбекистана. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Пахтакор», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — 14.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Карпина. Поставить на победу сборной России можно за 2.50, это примерно 40% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.10 (31%), ничья — за 3.30 (29%).
При ставке в 1000 рублей на викторию «белых волков» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.
Если считаете, что хозяева повторят успех сборной Таджикистана и не уступят в матче с нашими парнями, оформите ставку за 1.57.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.15, Ф2(0) — за 1.75.
Думаете, что в этом матче повторится результат прошлой товарищеской встречи россиян? На 0:0 можно поставить за 9.20.
В двух последних матчах сборная России играла по-разному — в одном матче «верх» по голам прошел, в другом — нет. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, на обратный исход — за 1.69.
Вариант «обе забьют — нет» оценили в 1.84, обмен голами идет за 1.96.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.00.
Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Россия
Несмотря на голевую засуху в матче с Таджикистаном, в этой игре есть большая надежда на мячи. Причина в личностях — за Узбекистан играет Шомуродов, оформивший в пяти последних встречах за сборную 5+3, а за сборную России выступают Федор Чалов, Александр Соболев и Владимир Сычевой. Соперники наших парней забили в каждом матче в 2022 году, Россия в последних десяти матчах отличилась семь раз. Ждем голов с двух сторон.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2