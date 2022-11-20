20 ноября в товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Узбекистана. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Пахтакор», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — 14.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Карпина. Поставить на победу сборной России можно за 2.50, это примерно 40% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.10 (31%), ничья — за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на викторию «белых волков» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что хозяева повторят успех сборной Таджикистана и не уступят в матче с нашими парнями, оформите ставку за 1.57.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.15, Ф2(0) — за 1.75.

Думаете, что в этом матче повторится результат прошлой товарищеской встречи россиян? На 0:0 можно поставить за 9.20.

В двух последних матчах сборная России играла по-разному — в одном матче «верх» по голам прошел, в другом — нет. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, на обратный исход — за 1.69.

Вариант «обе забьют — нет» оценили в 1.84, обмен голами идет за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Россия

Несмотря на голевую засуху в матче с Таджикистаном, в этой игре есть большая надежда на мячи. Причина в личностях — за Узбекистан играет Шомуродов, оформивший в пяти последних встречах за сборную 5+3, а за сборную России выступают Федор Чалов, Александр Соболев и Владимир Сычевой. Соперники наших парней забили в каждом матче в 2022 году, Россия в последних десяти матчах отличилась семь раз. Ждем голов с двух сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.