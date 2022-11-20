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Узбекистан — Россия: прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Федор Чалов.
Фото Global Look Press

20 ноября в товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Узбекистана. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Пахтакор», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — 14.55 мск.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 15:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)
Узбекистан
Россия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Карпина. Поставить на победу сборной России можно за 2.50, это примерно 40% вероятности. Успех хозяев доступен за 3.10 (31%), ничья — за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на викторию «белых волков» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что хозяева повторят успех сборной Таджикистана и не уступят в матче с нашими парнями, оформите ставку за 1.57.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.15, Ф2(0) — за 1.75.

Думаете, что в этом матче повторится результат прошлой товарищеской встречи россиян? На 0:0 можно поставить за 9.20.

В двух последних матчах сборная России играла по-разному — в одном матче «верх» по голам прошел, в другом — нет. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, на обратный исход — за 1.69.

Вариант «обе забьют — нет» оценили в 1.84, обмен голами идет за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.00.

Александр Соболев в&nbsp;сборной России. Узбекистан — Россия: Соболев и Шомуродов развеют скуку после матча с Таджикистаном

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Россия

Несмотря на голевую засуху в матче с Таджикистаном, в этой игре есть большая надежда на мячи. Причина в личностях — за Узбекистан играет Шомуродов, оформивший в пяти последних встречах за сборную 5+3, а за сборную России выступают Федор Чалов, Александр Соболев и Владимир Сычевой. Соперники наших парней забили в каждом матче в 2022 году, Россия в последних десяти матчах отличилась семь раз. Ждем голов с двух сторон.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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