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Узбекистан — Россия: где смотреть товарищеский матч 20 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Георгий Джикия.
Фото Официальный телеграм-канал сборной России.

20 ноября сборная России проведет второй за три дня товарищеский матч — на этот раз соперником команды Валерия Карпина станет Узбекистан. Игра состоится на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, начало в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 14.55 мск.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 15:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)
Узбекистан
Россия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение российской сборной. На ее победу выставлен коэффициент 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех Узбекистана оценен в 3.10 (32%), на ничью котировка — 3.30 (28%).

Ставка в 1000 рублей на триумф сборной России, в случае положительного результата выплата составит 2500 рублей.

Считаете, что Узбекистан не проиграет на родном поле? Поставить на это можно за 1.57.

В игре с Таджикистаном Россия не сообразила даже один гол. ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.25, ТМ 2.5 — 1.69.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.96, противоположный исход — в 1.84.

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Пенальти можно взять за 3.00, удаление — за 8.00, комбо этих событий — за 14.0.

Три наиболее вероятных точных счета:

  • ничья 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 в пользу России — 6.70;

  • минимальная победа Узбекистана — 7.60.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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