20 ноября сборная России проведет второй за три дня товарищеский матч — на этот раз соперником команды Валерия Карпина станет Узбекистан. Игра состоится на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, начало в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 14.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение российской сборной. На ее победу выставлен коэффициент 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех Узбекистана оценен в 3.10 (32%), на ничью котировка — 3.30 (28%).

Ставка в 1000 рублей на триумф сборной России, в случае положительного результата выплата составит 2500 рублей.

Считаете, что Узбекистан не проиграет на родном поле? Поставить на это можно за 1.57.

В игре с Таджикистаном Россия не сообразила даже один гол. ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.25, ТМ 2.5 — 1.69.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.96, противоположный исход — в 1.84.

Пенальти можно взять за 3.00, удаление — за 8.00, комбо этих событий — за 14.0.

Три наиболее вероятных точных счета: