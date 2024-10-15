Узбекистан — ОАЭ: «Белые волки» лидируют в группе после трех туров третьего раунда квалификации ЧМ-2026
15 октября сборные Узбекистана и ОАЭ сыграют в четвертом туре третьего раунда квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Ташкенте на стадионе «Миллий». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на команду Сречко Катанеца можно с коэффициентом 1.59, это около 54% вероятности. Выигрыш ОАЭ доступен за 5.80 (17%). Ничья — за 3.45 (29%).
Узбекистан не уступил в квалификации ЧМ-2026 ни разу. Верите, что гости наберут очки? Опция Х2 идет за 2.16.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65. Вариант «обе забьют» оценили в 2.17, обратный рынок — в 1.64.
Три самых вероятных результата встречи, по версии специалистов, указывают на победу «Белых волков» с сухим счетом или ничью:
Прогноз и ставка на матч Узбекистан — ОАЭ
Команда Сречко Катанеца не проиграла в квалификации ЧМ-2026 ни разу и делит лидерство в группе с Ираном. Обе сборные набрали по семь очков, но «Белые волки» стоят выше по дополнительным показателям. Коллектив Паулу Бенту находится неподалеку — на третьей строчке с четырьмя баллами. Столько же у Катара, но из-за разницы мячей бордовые идут четвертыми.
Узбекистан и ОАЭ уже сыграли с одним из главных конкурентов за прямую путевку на чемпионат мира — Ираном. Оба матча получились закрытыми и небогатыми на голы: в Ташкенте была зафиксирована нулевая ничья, в Абу-Даби хозяева уступили с минимальным счетом (0:1). Стоит ждать, что очный поединок окажется таким же упорным. А тот факт, что «Белые волки» наберут очки, практически не вызывает сомнений: последнее поражение в основное время они потерпели больше года назад — в сентябрьском товарняке со сборной США (0:3). А в официальных встречах не проигрывали с июня 2021 года, когда разгромно влетели Саудовской Аравии в отборе ЧМ-2022 (0:3).
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2