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Узбекистан — ОАЭ: «Белые волки» лидируют в группе после трех туров третьего раунда квалификации ЧМ-2026

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Узбекистан — ОАЭ 15 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Элдор Шомуродов (сборная Узбекистана).
Фото Global Look Press

15 октября сборные Узбекистана и ОАЭ сыграют в четвертом туре третьего раунда квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Ташкенте на стадионе «Миллий». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
15 окт, 17:00. ()
Узбекистан
ОАЭ

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на команду Сречко Катанеца можно с коэффициентом 1.59, это около 54% вероятности. Выигрыш ОАЭ доступен за 5.80 (17%). Ничья — за 3.45 (29%).

Узбекистан не уступил в квалификации ЧМ-2026 ни разу. Верите, что гости наберут очки? Опция Х2 идет за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65. Вариант «обе забьют» оценили в 2.17, обратный рынок — в 1.64.

Три самых вероятных результата встречи, по версии специалистов, указывают на победу «Белых волков» с сухим счетом или ничью:

  • 1:0 — за 4.90;
  • 2:0 — за 5.60;
  • 1:1 — за 6.00.
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Прогноз и ставка на матч Узбекистан — ОАЭ

Команда Сречко Катанеца не проиграла в квалификации ЧМ-2026 ни разу и делит лидерство в группе с Ираном. Обе сборные набрали по семь очков, но «Белые волки» стоят выше по дополнительным показателям. Коллектив Паулу Бенту находится неподалеку — на третьей строчке с четырьмя баллами. Столько же у Катара, но из-за разницы мячей бордовые идут четвертыми.

Узбекистан и ОАЭ уже сыграли с одним из главных конкурентов за прямую путевку на чемпионат мира — Ираном. Оба матча получились закрытыми и небогатыми на голы: в Ташкенте была зафиксирована нулевая ничья, в Абу-Даби хозяева уступили с минимальным счетом (0:1). Стоит ждать, что очный поединок окажется таким же упорным. А тот факт, что «Белые волки» наберут очки, практически не вызывает сомнений: последнее поражение в основное время они потерпели больше года назад — в сентябрьском товарняке со сборной США (0:3). А в официальных встречах не проигрывали с июня 2021 года, когда разгромно влетели Саудовской Аравии в отборе ЧМ-2022 (0:3).

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.81.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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