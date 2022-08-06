«Урал» слабо провел три первых тура РПЛ и до сих пор не набрал ни одного очка. 6 августа екатеринбуржцы примут «Спартак», который, наоборот, выглядит бодро. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало в 15.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Урал» близок к четвертому поражению подряд. «Спартак» — фаворит: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.85, это около 53% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 4.20 (22%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья идет за 3.90 (25%).

Все равно верите в «Урал»? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае их выигрыша принесет 4200 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи тоже говорят о преимуществе гостей:

• победа «Спартака» 1:0 идет за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех красно-белых 2:0 — за 7.90.

Москвичи в двух турах подряд забили по четыре мяча и добыли победы 4:1. Нападающие команды находятся в отличной форме, индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.90, ИТМ2 (1.5) — тоже за 1.90.

«Урал» за три тура забил всего один мяч. ИТБ1 (1.5) оценен в 3.40, обратная ставка доступна за 1.32.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.98, ТМ 2.5 идет за 1.88. Команды в этом сезоне выступают результативно: в матчах красно-белых в среднем залетает по четыре мяча, у «Урала» — по три.

Рынок на голы от обеих команд идет за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года

Красно-белые отлично начали сезон: после неубедительной ничьей с «Ахматом» в первом туре добыли две разгромные победы. «Урал» же не набрал еще ни одного очка и забил всего раз. При этом в прошлом туре с «Краснодаром» екатеринбуржцы выглядели уже не так грустно: нанесли больше ударов (16 против девяти всего, восемь против пяти в створ) и набрали неплохой балл ожидаемых голов — 1.42 при одном забитом мяче. Вероятно, «Урал» сможет осложнить выезд «Спартаку», который много забивает, но и пропускает в каждом туре.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.