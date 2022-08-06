«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
«Урал» слабо провел три первых тура РПЛ и до сих пор не набрал ни одного очка. 6 августа екатеринбуржцы примут «Спартак», который, наоборот, выглядит бодро. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало в 15.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Урал» близок к четвертому поражению подряд. «Спартак» — фаворит: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.85, это около 53% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 4.20 (22%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья идет за 3.90 (25%).
Все равно верите в «Урал»? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае их выигрыша принесет 4200 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи тоже говорят о преимуществе гостей:
• победа «Спартака» 1:0 идет за 6.60;
• ничья 1:1 — за 6.70;
• успех красно-белых 2:0 — за 7.90.
Москвичи в двух турах подряд забили по четыре мяча и добыли победы 4:1. Нападающие команды находятся в отличной форме, индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.90, ИТМ2 (1.5) — тоже за 1.90.
«Урал» за три тура забил всего один мяч. ИТБ1 (1.5) оценен в 3.40, обратная ставка доступна за 1.32.
Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.98, ТМ 2.5 идет за 1.88. Команды в этом сезоне выступают результативно: в матчах красно-белых в среднем залетает по четыре мяча, у «Урала» — по три.
Рынок на голы от обеих команд идет за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года
Красно-белые отлично начали сезон: после неубедительной ничьей с «Ахматом» в первом туре добыли две разгромные победы. «Урал» же не набрал еще ни одного очка и забил всего раз. При этом в прошлом туре с «Краснодаром» екатеринбуржцы выглядели уже не так грустно: нанесли больше ударов (16 против девяти всего, восемь против пяти в створ) и набрали неплохой балл ожидаемых голов — 1.42 при одном забитом мяче. Вероятно, «Урал» сможет осложнить выезд «Спартаку», который много забивает, но и пропускает в каждом туре.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0