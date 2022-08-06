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«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский и Никита Чернов в матче с «Оренбургом».
Фото Global Look Press

«Урал» слабо провел три первых тура РПЛ и до сих пор не набрал ни одного очка. 6 августа екатеринбуржцы примут «Спартак», который, наоборот, выглядит бодро. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало в 15.00 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Урал» близок к четвертому поражению подряд. «Спартак» — фаворит: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.85, это около 53% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 4.20 (22%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья идет за 3.90 (25%).

Все равно верите в «Урал»? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае их выигрыша принесет 4200 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи тоже говорят о преимуществе гостей:

• победа «Спартака» 1:0 идет за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех красно-белых 2:0 — за 7.90.

Москвичи в двух турах подряд забили по четыре мяча и добыли победы 4:1. Нападающие команды находятся в отличной форме, индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.90, ИТМ2 (1.5) — тоже за 1.90.

«Урал» за три тура забил всего один мяч. ИТБ1 (1.5) оценен в 3.40, обратная ставка доступна за 1.32.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.98, ТМ 2.5 идет за 1.88. Команды в этом сезоне выступают результативно: в матчах красно-белых в среднем залетает по четыре мяча, у «Урала» — по три.

Рынок на голы от обеих команд идет за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Квинси Промес, &laquo;Спартак&raquo;. «Урал» — «Спартак»: Промес и Соболев против сенсации

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года

Красно-белые отлично начали сезон: после неубедительной ничьей с «Ахматом» в первом туре добыли две разгромные победы. «Урал» же не набрал еще ни одного очка и забил всего раз. При этом в прошлом туре с «Краснодаром» екатеринбуржцы выглядели уже не так грустно: нанесли больше ударов (16 против девяти всего, восемь против пяти в створ) и набрали неплохой балл ожидаемых голов — 1.42 при одном забитом мяче. Вероятно, «Урал» сможет осложнить выезд «Спартаку», который много забивает, но и пропускает в каждом туре.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
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«Урал» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы красно-белых добиться очередной разгромной победы в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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