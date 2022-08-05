«Урал» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы красно-белых добиться очередной разгромной победы в РПЛ
6 августа «Спартак» в четвертом туре чемпионата России сыграет с худшей командой турнира — екатеринбургским «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе, начало встречи намечено на 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 14.55 мск. Павел Кукуян — главный арбитр встречи.
Преимущество в предстоящей встрече на стороне «Спартака», предполагают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех красно-белых в Екатеринбурге можно оформить с коэффициентом 1.77, вероятность — около 56%. Самая высокая котировка доступна на триумф хозяев — 4.80, или 18%. Ничья идет за 3.80 (26%).
Ставка в 1000 на победу москвичей принесет выигрыш в 1770 рублей в случае нужного исхода.
Хотя «Спартак» много забивает (по четыре мяча в последних двух матчах), а «Урал» достаточно пропускает (в среднем почти три гола), ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен довольно внушительными 1.96. Даже на ТМ 2.5 коэффициент ниже — 1.90.
Если считаете, что матч против одного из сильнейших клубов страны встряхнет екатеринбуржцев и они не проиграют, возьмите этот вариант за 2.12.
Победу «Спартака» в одном из таймов легко оформить за 1.39, а в обеих 45-минутках — за 4.80.
В прошлом сезоне москвичи дважды обыграли «Урал» 3:1. 14.0 — таким коэффициентом букмекеры оценили повторение результата в эту субботу.
Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают викторию команды Абаскаля:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0