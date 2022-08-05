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«Урал» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы красно-белых добиться очередной разгромной победы в РПЛ

Евгений Коростелев
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Шамар Николсон, «Спартак».
Фото Global Look Press

6 августа «Спартак» в четвертом туре чемпионата России сыграет с худшей командой турнира — екатеринбургским «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе, начало встречи намечено на 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 14.55 мск. Павел Кукуян — главный арбитр встречи.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Преимущество в предстоящей встрече на стороне «Спартака», предполагают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех красно-белых в Екатеринбурге можно оформить с коэффициентом 1.77, вероятность — около 56%. Самая высокая котировка доступна на триумф хозяев — 4.80, или 18%. Ничья идет за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 на победу москвичей принесет выигрыш в 1770 рублей в случае нужного исхода.

Хотя «Спартак» много забивает (по четыре мяча в последних двух матчах), а «Урал» достаточно пропускает (в среднем почти три гола), ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен довольно внушительными 1.96. Даже на ТМ 2.5 коэффициент ниже — 1.90.

Если считаете, что матч против одного из сильнейших клубов страны встряхнет екатеринбуржцев и они не проиграют, возьмите этот вариант за 2.12.

Победу «Спартака» в одном из таймов легко оформить за 1.39, а в обеих 45-минутках — за 4.80.

В прошлом сезоне москвичи дважды обыграли «Урал» 3:1. 14.0 — таким коэффициентом букмекеры оценили повторение результата в эту субботу.

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Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают викторию команды Абаскаля:

  • 1:0 в пользу москвичей идет за 6.40;

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • успех 2:0 — за 7.50.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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