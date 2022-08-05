«Урал» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы красно-белых добиться очередной разгромной победы в РПЛ

6 августа «Спартак» в четвертом туре чемпионата России сыграет с худшей командой турнира — екатеринбургским «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе, начало встречи намечено на 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 14.55 мск. Павел Кукуян — главный арбитр встречи.

Преимущество в предстоящей встрече на стороне «Спартака», предполагают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех красно-белых в Екатеринбурге можно оформить с коэффициентом 1.77, вероятность — около 56%. Самая высокая котировка доступна на триумф хозяев — 4.80, или 18%. Ничья идет за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 на победу москвичей принесет выигрыш в 1770 рублей в случае нужного исхода.

Хотя «Спартак» много забивает (по четыре мяча в последних двух матчах), а «Урал» достаточно пропускает (в среднем почти три гола), ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен довольно внушительными 1.96. Даже на ТМ 2.5 коэффициент ниже — 1.90.

Если считаете, что матч против одного из сильнейших клубов страны встряхнет екатеринбуржцев и они не проиграют, возьмите этот вариант за 2.12.

Победу «Спартака» в одном из таймов легко оформить за 1.39, а в обеих 45-минутках — за 4.80.

В прошлом сезоне москвичи дважды обыграли «Урал» 3:1. 14.0 — таким коэффициентом букмекеры оценили повторение результата в эту субботу.

Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают викторию команды Абаскаля: