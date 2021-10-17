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«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 17 октября

09:15
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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17 октября ЦСКА отправится в гости к «Уралу» на матч 11-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 14.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер».

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на ЦСКА можно за 1.61 — это примерно 60% вероятности. Шансы «Урала» победить оцениваются коэффициентом 6.10 (16%), а ничья идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Урал» можно выиграть 6100 рублей в случае победы хозяев.

Ф1(+1) идет за 1.84, а Ф2(-1) — за 1.97.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.02, а тотал меньше 2.5 — за 1.85.

Шансы «Урала» забить больше гола оцениваются котировкой 4.40.

Уверены, что ЦСКА забьет минимум два мяча? Сделать ставку на ИТБ2 (1.5) можно за 1.77.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ самый вероятный счет отчетного матча — 0:1 с коэффициентом 5.80.

Урал — ЦСКА

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Матвей Леонов все материалы автора
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