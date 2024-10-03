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Уникальная спортплощадка открылась в Лужниках

Антон Бабошин
Корреспондент
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Флагманская площадка нового проекта благотворительной программы «ДоброFON», получившего название «Вызов», открылась в четверг на территории столичного спорткомплекса «Лужники». Ее главная особенность в том, что все тренажеры на ней адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

— Мы благодарны руководству «Лужников» за то, что помогли нам в кратчайшие сроки открыть эту площадку, — сказал на церемонии открытия гендиректор компании FONBET Сергей Анохин. — В наших планах до конца октября довести количество площадок до 10. Надеюсь, пример Москвы поможет развивать это направление по всей стране. Для нашей компании социальная ответственность — один из приоритетов в работе.

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На церемонии открытия присутствовал целый ряд почетных гостей, в том числе амбассадор программы «ДоброFON», олимпийский чемпион Роман Костомаров, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова, депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева, руководитель дирекции равных возможностей «Движения первых» Эльвина Гильметдинова, зампредседателя московского отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Северьянова, директор благотворительного фонда «Русь» Василий Касаткин, главврач центра реабилитации «Преодоление» Радион Фу, руководитель социального проекта «ИнваЗорро» Анастасия Анпилогова и другие. Также в «Лужниках» собралось немало спортсменов-паралимпийцев и людей с ограниченными возможностями.

— Поздравляю всех нас с тем, что в Москве появилась такая площадка, — отметил Костомаров. — Занятия спортом всегда помогают нам идти дальше, и очень хорошо, что теперь и у людей с ограниченными возможностями есть для этого место. Это обнадеживает каждого из нас, ведь нужно не сдаваться, идти вперед, преодолевая барьер страха и неуверенности в себе, почаще выходить из дома. Помимо прочего, здесь будут проходить мастер-классы, где покажут, как можно использовать все имеющиеся здесь тренажеры. За это хочется еще раз поблагодарить программу «ДоброFON», а также правительство Москвы, Паралимпийский комитет. С такой поддержкой у нас все будет хорошо.

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На флагманской площадке установлено девять тренажеров и два столика для шахмат. Все они вызвали большой интерес гостей. Специальные инструкторы помогали поближе познакомиться с работой комплекса. Также на каждом тренажере нанесен QR-код — в ближайшее время, считав его, можно будет получить видеоинструкцию.

— Благодарна и компании FONBET, и программе «ДоброFON», и проекту «Вызов», а также всех, кто причастен к этому событию, — сказала Семенова. — Мы в ПКР чувствуем поддержку и внимание, уделяемые людям с инвалидностью — и тренеры, и спортсмены. А эта площадка способна стать местом притяжения не только для людей с ограниченными возможностями, но и для всех желающих. Рада, что такие места скоро появятся в разных местах города.

Действительно, уже в течение месяца должны заработать площадки в таких московских районах, как Аэропорт, Останкино, Богородское, Марьино, Чертаново Северное, Зюзино, Коньково, Хамовники. После открытия они передаются в подарок городу, который обязуется эксплуатировать их и поддерживать в рабочем состоянии.

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— В апреле «ДоброFON» придумал программу, которую мы вместе назвали «Вызов», — рассказал «СЭ» глава оргкомитета проекта Артем Браславский. — Это действительно стало для нас вызовом, но результат вы видите перед собой. Говорят, это инклюзивная площадка, но я бы назвал ее социальной — приходите, вместе со всеми занимайтесь спортом.

По словам Браславского, изначальная идея нашла понимание у мэрии столицы, после чего начался процесс взаимодействия с префектурами и управами. Было отсмотрено более 150 потенциальных мест для размещения площадок. Так, одна из них появится в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В.Мандрыка в Сокольниках, а еще одна в его филиале в Королеве — это поможет реабилитации участников СВО. Также уже ведутся переговоры с властями Петербурга и подбор мест для сооружения комплексов в городе на Неве. В перспективе планируется довести количество площадок до 1000 по всей стране.

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