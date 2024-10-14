14 октября в четвертом туре Лиги наций сборная Украины сыграет с Чехией. Встреча пройдет на нейтральном поле — на «Вроцлав Арене» в Польше. Стартовый свисток арбитра из Испании Гильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу: успех соперников доступен за 2.70 (по 37% вероятности того и другого исхода). Ничья оценена в 3.25 (26%).

Непоражение Украины идет за 1.47. На Х2 котировка такая же.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.76. В первом круге соперники забили на двоих аж пять раз.

Обмен голами доступен за 1.81, вариант «обе забьют — нет» — за 1.99.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.20.

Прогноз и ставка на матч Украина — Чехия

Украина победила Грузию (1:0) и набрала первые очки в Лиге наций. Успех дался очень непросто, потому что соперник был ничуть не хуже. Чехия — еще более стабильный и опасный оппонент, в составе которого много игроков высокого европейского уровня. Несмотря на то что матч для команды Ивана Гашека пройдет на выезде, в Польше ее поддержат как дома, поэтому преимущества своего поля у украинцев не будет. Вероятность непроигрыша гостей очень высока. Также ждем в этом матче голы: у соперников есть проблемы с обороной, но при этом достаточно мощный атакующий потенциал.

Рекомендуемая ставка: Чехия не проиграет и ТБ 1.5 за 2.01.

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