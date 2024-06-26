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Украина — Бельгия: даже Лукаку воспользуется дырами в обороне украинцев

Прогноз на матч чемпионата Европы Украина — Бельгия 26 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ян Вертонген и Ваут Фас (Бельгия).
Фото Global Look Press

26 июня Украина и Бельгия сойдутся в заключительном туре группового этапа Евро-2024 — также в квартете Е находятся Словакия и Румыния. Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, стартовый свисток английского рефери Энтони Тейлора прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Украина
Бельгия

Букмекеры отдали предпочтение «Красным дьяволам»: поставить на коллектив Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.65, вероятность победы бельгийцев — примерно 59%. Выигрыш Украины доступен с котировкой 5.20 (18%), «мирный» результат идет за меньшие 4.10 (23%).

Вероятность непоражения номинальных хозяев (1Х) оценена в 2.29.

Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи также говорят о превосходстве бельгийцев:

• 1:1 — за 6.60;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.09.

Опция «обе забьют» дана за 1.80, альтернативный вариант доступен за 2.06.

Михаил Мудрик (сборная Украины). Как Украине выйти в плей-офф? Сине-желтые могут оказаться в 1/8 финала даже в случае поражения от Бельгии

Прогноз и ставка на матч Украина — Бельгия

Украина пропустила в каждом матче Евро: от Румынии получила три, один от Словакии, а без спасений Анатолия Трубина во второй игре точно было бы больше. Вряд ли желто-синие удержат опасное нападение бельгийцев.В первой игре турнира они не огорчили словаков только из-за невероятного невезения: сразу два гола Ромелу Лукаку были отменены. В следующей встрече с румынами «Красные дьяволы» уже больше соответствовали ожиданиям, забив два безответных мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.70.

Евро-2024
2
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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