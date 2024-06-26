Украина — Бельгия: даже Лукаку воспользуется дырами в обороне украинцев
26 июня Украина и Бельгия сойдутся в заключительном туре группового этапа Евро-2024 — также в квартете Е находятся Словакия и Румыния. Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, стартовый свисток английского рефери Энтони Тейлора прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекеры отдали предпочтение «Красным дьяволам»: поставить на коллектив Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.65, вероятность победы бельгийцев — примерно 59%. Выигрыш Украины доступен с котировкой 5.20 (18%), «мирный» результат идет за меньшие 4.10 (23%).
Вероятность непоражения номинальных хозяев (1Х) оценена в 2.29.
Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи также говорят о превосходстве бельгийцев:
• 1:1 — за 6.60;
• 1:0 — за 6.80;
• 2:0 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.09.
Опция «обе забьют» дана за 1.80, альтернативный вариант доступен за 2.06.
Прогноз и ставка на матч Украина — Бельгия
Украина пропустила в каждом матче Евро: от Румынии получила три, один от Словакии, а без спасений Анатолия Трубина во второй игре точно было бы больше. Вряд ли желто-синие удержат опасное нападение бельгийцев.В первой игре турнира они не огорчили словаков только из-за невероятного невезения: сразу два гола Ромелу Лукаку были отменены. В следующей встрече с румынами «Красные дьяволы» уже больше соответствовали ожиданиям, забив два безответных мяча.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.70.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -