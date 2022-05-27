28 мая 2022 года на стадионе «Нефтяник» пройдет ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ — «Уфа» сразится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 15.55. Первая игра закончилась вничью — 2:2.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Уфу» фаворитом. Коэффициент на победу команды Алексея Стукалова — 1.85, то есть около 52% вероятности. Успех «Оренбурга» оценен в 4.30 (22%), на ничью предложена котировка 3.60 (26%).

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Также открыт рынок на победу команд в противостоянии с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Поставить на «Уфу» можно за 1.30, на «Оренбург» — за 3.50.

Три самых вероятных точных счета, по мнению аналитиков, намекают на преимущество уфимцев:

• победа 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа 2:0 — за 7.80.

Первая игра закончилась яркой ничьей 2:2. Поставить на то, что в ответном матче команды на двоих забьют хотя бы три мяча (ТБ 2.5), можно с приятным коэффициентом 2.14. Тотал меньше 2.5 гола доступен за 1.71. Менее рисковый тотал больше 1.5 оценен в 1.36, ТМ 1.5 — в 3.00.

Также можно присмотреться к рынкам на индивидуальный тотал команд — ТБ 1.5 у «Уфы» идет с коэффициентом 2.06, тотал меньше — за 1.71. На «Оренбург» ТБ 1.5 предложен с котировкой 3.50, обратная ставка доступна за 1.28.

В первом матче уже в добавленное время случилось удаление — защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе получил красную карточку и дисквалификацию на игру в Уфе. Поставить на удаление в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.70.

Также в первом матче судья назначил сразу два пенальти — оба реализовала «Уфа». Вероятность 11-метрового на «Нефтянике» оценена в 2.35. «Пенальти не будет» можно оформить с котировкой 1.53.