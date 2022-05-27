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«Уфа» — «Оренбург»: где смотреть стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча РПЛ «Уфа» — «Оренбург» 28 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Алексей Стукалов («Уфа»).
Фото Global Look Press

28 мая 2022 года на стадионе «Нефтяник» пройдет ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ — «Уфа» сразится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 15.55. Первая игра закончилась вничью — 2:2.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Оренбург

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Уфу» фаворитом. Коэффициент на победу команды Алексея Стукалова — 1.85, то есть около 52% вероятности. Успех «Оренбурга» оценен в 4.30 (22%), на ничью предложена котировка 3.60 (26%).

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Также открыт рынок на победу команд в противостоянии с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Поставить на «Уфу» можно за 1.30, на «Оренбург» — за 3.50.

Три самых вероятных точных счета, по мнению аналитиков, намекают на преимущество уфимцев:

• победа 1:0 идет за 5.90;

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа 2:0 — за 7.80.

Первая игра закончилась яркой ничьей 2:2. Поставить на то, что в ответном матче команды на двоих забьют хотя бы три мяча (ТБ 2.5), можно с приятным коэффициентом 2.14. Тотал меньше 2.5 гола доступен за 1.71. Менее рисковый тотал больше 1.5 оценен в 1.36, ТМ 1.5 — в 3.00.

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Также можно присмотреться к рынкам на индивидуальный тотал команд — ТБ 1.5 у «Уфы» идет с коэффициентом 2.06, тотал меньше — за 1.71. На «Оренбург» ТБ 1.5 предложен с котировкой 3.50, обратная ставка доступна за 1.28.

В первом матче уже в добавленное время случилось удаление — защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе получил красную карточку и дисквалификацию на игру в Уфе. Поставить на удаление в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.70.

Также в первом матче судья назначил сразу два пенальти — оба реализовала «Уфа». Вероятность 11-метрового на «Нефтянике» оценена в 2.35. «Пенальти не будет» можно оформить с котировкой 1.53.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Уфа
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«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз на стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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