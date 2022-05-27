«Уфа» — «Оренбург»: где смотреть стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
28 мая 2022 года на стадионе «Нефтяник» пройдет ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ — «Уфа» сразится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется в 15.55. Первая игра закончилась вничью — 2:2.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Уфу» фаворитом. Коэффициент на победу команды Алексея Стукалова — 1.85, то есть около 52% вероятности. Успех «Оренбурга» оценен в 4.30 (22%), на ничью предложена котировка 3.60 (26%).
Верите в аутсайдера? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 4300 рублей.
Также открыт рынок на победу команд в противостоянии с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Поставить на «Уфу» можно за 1.30, на «Оренбург» — за 3.50.
Три самых вероятных точных счета, по мнению аналитиков, намекают на преимущество уфимцев:
• победа 1:0 идет за 5.90;
• ничья 1:1 — за 6.30;
• победа 2:0 — за 7.80.
Первая игра закончилась яркой ничьей 2:2. Поставить на то, что в ответном матче команды на двоих забьют хотя бы три мяча (ТБ 2.5), можно с приятным коэффициентом 2.14. Тотал меньше 2.5 гола доступен за 1.71. Менее рисковый тотал больше 1.5 оценен в 1.36, ТМ 1.5 — в 3.00.
Также можно присмотреться к рынкам на индивидуальный тотал команд — ТБ 1.5 у «Уфы» идет с коэффициентом 2.06, тотал меньше — за 1.71. На «Оренбург» ТБ 1.5 предложен с котировкой 3.50, обратная ставка доступна за 1.28.
В первом матче уже в добавленное время случилось удаление — защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе получил красную карточку и дисквалификацию на игру в Уфе. Поставить на удаление в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.70.
Также в первом матче судья назначил сразу два пенальти — оба реализовала «Уфа». Вероятность 11-метрового на «Нефтянике» оценена в 2.35. «Пенальти не будет» можно оформить с котировкой 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0