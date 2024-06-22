22 июня во втором туре группового этапа сойдутся лидеры квартета F — Турция и Португалия. Также с ними борьбу за плей-офф ведут Грузия и Чехия. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 19:00 мск. Рассудит встречу бригада немецкого арбитра Феликса Цвайера. Прямую трансляцию с 18:00 покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры считают португальцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.60, вероятность данного исхода — примерно 62%. Выигрыш «лунных звезд» доступен с котировкой 5.60 (17%) — это наименее реальный результат поединка. Ничья идет за 4.40 (21%).

Турки в первом туре ярко обыграли Грузию (3:1). Правда, эксперты все равно сомневаются в том, что в предстоящей встрече они смогут избежать поражения. Рынок (X1) на это представлен за 2.46.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество номинальных гостей:

• 1:0 и 2:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Условие «обе забьют» идет за 1.80, обратная опция оценена в 2.06.

Прогноз и ставка на матч Турция — Португалия

Португальцы — одни из фаворитов турнира. В первом туре они дважды вскрыли чересчур насыщенную оборону Чехии и, скорее всего, не испытают больших проблем против куда менее слаженной турецкой защиты. «Лунные звезды» в первой игре пропустили даже от скромной Грузии, которая вполне могла отличиться больше одного раза, дважды попав в каркас. Португалия не испытает больших сложностей перед воротами Турции.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии и тотал больше 1.5 гола за 1.88.