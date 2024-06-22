Турция — Португалия: время для первого гола Роналду
22 июня во втором туре группового этапа сойдутся лидеры квартета F — Турция и Португалия. Также с ними борьбу за плей-офф ведут Грузия и Чехия. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 19:00 мск. Рассудит встречу бригада немецкого арбитра Феликса Цвайера. Прямую трансляцию с 18:00 покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают португальцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.60, вероятность данного исхода — примерно 62%. Выигрыш «лунных звезд» доступен с котировкой 5.60 (17%) — это наименее реальный результат поединка. Ничья идет за 4.40 (21%).
Турки в первом туре ярко обыграли Грузию (3:1). Правда, эксперты все равно сомневаются в том, что в предстоящей встрече они смогут избежать поражения. Рынок (X1) на это представлен за 2.46.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество номинальных гостей:
• 1:0 и 2:0 — за 6.80;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.
Условие «обе забьют» идет за 1.80, обратная опция оценена в 2.06.
Прогноз и ставка на матч Турция — Португалия
Португальцы — одни из фаворитов турнира. В первом туре они дважды вскрыли чересчур насыщенную оборону Чехии и, скорее всего, не испытают больших проблем против куда менее слаженной турецкой защиты. «Лунные звезды» в первой игре пропустили даже от скромной Грузии, которая вполне могла отличиться больше одного раза, дважды попав в каркас. Португалия не испытает больших сложностей перед воротами Турции.
Рекомендуемая ставка: победа Португалии и тотал больше 1.5 гола за 1.88.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -