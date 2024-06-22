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Турция — Португалия: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Турция — Португалия 22 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Арда Гюлер с партнером по сборной Турции.
Фото Global Look Press

Лидеры группы F Турция и Португалия во втором туре сойдутся друг с другом после побед над Грузией (3:1) и Чехией (2:1) соответственно. Матч на легендарном дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 19:00 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию с 18:00 покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Португалия

Букмекеры видят Португалию большим фаворитом: ее победа предложена с котировкой 1.60, что около 62% вероятности. Успех Турции можно взять за гораздо большие 5.60 (17%). Даже ничья выглядит более вероятной, коэффициент на «мирный» результат — 4.40 (21%).

Турки в первом туре ярко обыграли Грузию (3:1). Правда, эксперты все равно сомневаются в том, что в предстоящей встрече они смогут избежать поражения. Рынок (X1) на это представлен за 2.46.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество номинальных гостей:

• 1:0 и 2:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.00.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Условие «обе забьют» идет за 1.80, обратная опция оценена в 2.06.

Перспективный вариант на победу Португалии и тотал больше 1.5 гола можно оформить за 1.88.

Евро-2024
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Грузия — Чехия: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Ростов – ЦСКА
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 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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