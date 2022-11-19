Турция — Чехия: прогноз на товарищеский матч 19 ноября 2022 года
19 ноября сыграют товарищеский матч не попавшие на чемпионат мира сборные Турции и Чехии. Игра начнется в 20.00 по московскому времени на «Кален Арене» в турецком Газиантепе. В прямом эфире матч показан не будет.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами турков. Поставить на успех хозяев можно за 2.25, это примерно 40% вероятности. Победа Чехии и ничья оценены одинаковым коэффициентом 3.30 (30%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае успеха выплата составит 3300 рублей.
Если считаете, что команда Ярослава Шилгавого не проиграет на выезде, оформите ставку за 1.64.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.59, Ф2(0) — за 2.35.
И у турков, и у чехов в пяти последних матчах «верх» по голам прошел три раза. Несмотря на это, эксперты не ожидают результативной встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, в то время как обратный исход — за 1.73.
Вариант «обе забьют» в пяти последних играх встречался три раза у турков и один раз у чехов. Если не ждете обмена голами, поставьте на такой исход за 1.86.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч Турция — Чехия
У турков в последнее время большой разброс по результатам. Обыграть крепкую Шотландию? Пожалуйста. Потерять очки с Фарерами и Люксембургом — легко! Поэтому предположить результат у этой сборной очень трудно. Но напротив Чехия, проигравшая четыре из пяти последних матчей и забившая в них только один мяч. Правда, в последней встрече чехи отыгрались на Фарерах, накидав островитянам пять голов — но в матче с Турцией это слабый аргумент. А вот то, что в последних пяти матчах команд забивалось в среднем 3.2 мяча за игру — уже довод присмотреться к результативности.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2