19 ноября сыграют товарищеский матч не попавшие на чемпионат мира сборные Турции и Чехии. Игра начнется в 20.00 по московскому времени на «Кален Арене» в турецком Газиантепе. В прямом эфире матч показан не будет.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами турков. Поставить на успех хозяев можно за 2.25, это примерно 40% вероятности. Победа Чехии и ничья оценены одинаковым коэффициентом 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что команда Ярослава Шилгавого не проиграет на выезде, оформите ставку за 1.64.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.59, Ф2(0) — за 2.35.

И у турков, и у чехов в пяти последних матчах «верх» по голам прошел три раза. Несмотря на это, эксперты не ожидают результативной встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, в то время как обратный исход — за 1.73.

Вариант «обе забьют» в пяти последних играх встречался три раза у турков и один раз у чехов. Если не ждете обмена голами, поставьте на такой исход за 1.86.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Турция — Чехия

У турков в последнее время большой разброс по результатам. Обыграть крепкую Шотландию? Пожалуйста. Потерять очки с Фарерами и Люксембургом — легко! Поэтому предположить результат у этой сборной очень трудно. Но напротив Чехия, проигравшая четыре из пяти последних матчей и забившая в них только один мяч. Правда, в последней встрече чехи отыгрались на Фарерах, накидав островитянам пять голов — но в матче с Турцией это слабый аргумент. А вот то, что в последних пяти матчах команд забивалось в среднем 3.2 мяча за игру — уже довод присмотреться к результативности.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.