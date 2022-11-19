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Турция — Чехия: прогноз на товарищеский матч 19 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Турция — Чехия 19 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Ярослав Шилгавый, главный тренер сборной Чехии.
Фото Global Look Press

19 ноября сыграют товарищеский матч не попавшие на чемпионат мира сборные Турции и Чехии. Игра начнется в 20.00 по московскому времени на «Кален Арене» в турецком Газиантепе. В прямом эфире матч показан не будет.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами турков. Поставить на успех хозяев можно за 2.25, это примерно 40% вероятности. Победа Чехии и ничья оценены одинаковым коэффициентом 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что команда Ярослава Шилгавого не проиграет на выезде, оформите ставку за 1.64.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.59, Ф2(0) — за 2.35.

И у турков, и у чехов в пяти последних матчах «верх» по голам прошел три раза. Несмотря на это, эксперты не ожидают результативной встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 2.10, в то время как обратный исход — за 1.73.

Вариант «обе забьют» в пяти последних играх встречался три раза у турков и один раз у чехов. Если не ждете обмена голами, поставьте на такой исход за 1.86.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч Турция — Чехия

У турков в последнее время большой разброс по результатам. Обыграть крепкую Шотландию? Пожалуйста. Потерять очки с Фарерами и Люксембургом — легко! Поэтому предположить результат у этой сборной очень трудно. Но напротив Чехия, проигравшая четыре из пяти последних матчей и забившая в них только один мяч. Правда, в последней встрече чехи отыгрались на Фарерах, накидав островитянам пять голов — но в матче с Турцией это слабый аргумент. А вот то, что в последних пяти матчах команд забивалось в среднем 3.2 мяча за игру — уже довод присмотреться к результативности.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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