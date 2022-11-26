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Тунис — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Тунис — Австралия 26 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Вахби Хазри в сборной Туниса.
Фото Global Look Press

26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся аутсайдеры группы D — Тунис и Австралия. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток немца Даниэля Зиберта прозвучит в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Тунис
Австралия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Карфагенским орлам»: поставить на победу Туниса можно с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш австралийцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за 3.40 (28%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех тунисцев при благополучном исходе принесет 2120 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа Туниса 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.10;

• успех «Карфагенских орлов» 2:0 — за 8.40.

В первом туре сборные на двоих забили лишь один мяч: «Соккеруз» забили в матче с Францией, но все равно крупно проиграли (1:4). Тунис же скатал нулевую ничью с Данией. Верите, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок предложен за 2.13, «обе забьют — нет» — за 1.71.

Чемпионат мира в Катаре получается нерезультативным: на турнире прошло уже больше нулевых ничьих (пять), чем на прошлом ЧМ (одна). Аналитики сомневаются в том, что и предстоящая встреча получится яркой. Тотал больше 2.5 гола можно взять за приличные 2.43, ТМ 2.5 — за 1.63.

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При этом в командах есть неплохие нападающие: за Тунис выступают Вахби Хазри и Наим Слити, за Австралию — Авер Мабил из «Кадиса». Индивидуальный тотал африканцев больше 1.5 мяча оценен в 2.36, ИТМ1 (1.5) — в 1.59.

Эти рынки на «Соккеруз» предложены с котировками 3.70 и 1.28 соответственно.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Туниса по футболу
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Англия — США: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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