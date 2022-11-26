Тунис — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся аутсайдеры группы D — Тунис и Австралия. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток немца Даниэля Зиберта прозвучит в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 12.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Карфагенским орлам»: поставить на победу Туниса можно с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш австралийцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за 3.40 (28%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех тунисцев при благополучном исходе принесет 2120 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа Туниса 1:0 идет за 5.70;
• ничья 1:1 — за 6.10;
• успех «Карфагенских орлов» 2:0 — за 8.40.
В первом туре сборные на двоих забили лишь один мяч: «Соккеруз» забили в матче с Францией, но все равно крупно проиграли (1:4). Тунис же скатал нулевую ничью с Данией. Верите, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок предложен за 2.13, «обе забьют — нет» — за 1.71.
Чемпионат мира в Катаре получается нерезультативным: на турнире прошло уже больше нулевых ничьих (пять), чем на прошлом ЧМ (одна). Аналитики сомневаются в том, что и предстоящая встреча получится яркой. Тотал больше 2.5 гола можно взять за приличные 2.43, ТМ 2.5 — за 1.63.
При этом в командах есть неплохие нападающие: за Тунис выступают Вахби Хазри и Наим Слити, за Австралию — Авер Мабил из «Кадиса». Индивидуальный тотал африканцев больше 1.5 мяча оценен в 2.36, ИТМ1 (1.5) — в 1.59.
Эти рынки на «Соккеруз» предложены с котировками 3.70 и 1.28 соответственно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2