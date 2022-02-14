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Сегодня, 13:15

Травмы Азмуна и Лунева не помешали игроку букмекера выиграть почти 3 000 000 рублей

Клиент БК выиграл 3 миллиона рублей благодаря победе «Байера» над «Штутгартом»
Матвей Леонов
Футболисты «Байера».
Фото AFP

12 февраля 2022 года один из игроков БЕТСИТИ выиграл 2 715 861 рубль благодаря успешному экспрессу из четырех футбольных событий.

В купон счастливчика вошли следующие события:

· «Байер» — «Штутгарт», победа «Байера» с форой (-1) за 1.61;

· «Лацио» — «Болонья», победа «Лацио» за 1.70;

· «Эвертон» — «Лидс», победа «Эвертона» с форой (0) за 1.81;

· «Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп ББ», победа «Истанбул Башакшехир» за 1.75.

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Общий коэффициент экспресса получился 8.6694 за счет перемножения котировок с каждого матча. Сумма ставки составила 300 000 рублей.

Игрок воспользовался возможностью комбинировать в купоне события из лайва и линии. Ставку он разместил спустя несколько минут после начала матча в чемпионате Турции между командами «Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп». Хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Пицци на 34-й минуте и Гюрлера — на 87-й.

«Лацио» разгромил «Болонью» со счетом 3:0 благодаря голу Иммобиле и дублю Цакканьи. «Эвертон» добился победы над «Лидсом» с аналогичным результатом — отличились Коулмэн, Кин и Гордон.

Оставался матч из чемпионата Германии, где требовалась победа «Байера» с разницей в два мяча. «Фармацевты» в этом матче были лишены Лунева и Азмуна из-за травм, но все равно справились с задачей.

«Байер» открыл счет на 41-й минуте усилиями Диаби, но после перерыва пропустил ответный — на 49-й отличился Томаш.

На 52-й минуте Адли вывел хозяев вперед, а Вирц на 86-й удвоил преимущество. «Штутгарт» не собирался сдаваться — на 88-й Томаш оформил дубль. На 90-й точный удар Шика вернул «Байеру» преимущество в два мяча.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
12 февр, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
4:2
Штутгарт
Голы
Диаби, 41 (1:0), Тиагу Томаш, 49 (1:1), Адли, 52 (2:1), Вирц, 85 (3:1), Тиагу Томаш, 88 (3:2), Шик, 89 (4:2)
Байер
Градецки Баккер Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 90+1 ) Хинкапье Андрих (Арангис, 70 ) Демирбай (Паласиос, 70 ) Вирц Шик Диаби (Аларио, 90+1 ) Адли (Паулинью, 74 )
Штутгарт
Мюллер Мавропанос Штенцель (Климовиц, 84) Каразор Соса Ито Эндо (Кулибали, 72) Мангаля Катомпа Мвумпа (Тибиди, 61) Тиагу Томаш Фюрих
Предупреждения
Демирбай 45, Андрих 63, Баккер 83  -  Эндо 51, Мавропанос 90
Судьи
Брих (Германия)

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Байера». Игрок БЕТСИТИ получил на выплату 2 715 861 рубль, а чистая прибыль составила 2 415 861 рубль.

Андрей Лунев
Сердар Азмун
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
Бундеслига
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Дания — Латвия: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 15 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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