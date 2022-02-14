Травмы Азмуна и Лунева не помешали игроку букмекера выиграть почти 3 000 000 рублей
12 февраля 2022 года один из игроков БЕТСИТИ выиграл 2 715 861 рубль благодаря успешному экспрессу из четырех футбольных событий.
В купон счастливчика вошли следующие события:
· «Байер» — «Штутгарт», победа «Байера» с форой (-1) за 1.61;
· «Лацио» — «Болонья», победа «Лацио» за 1.70;
· «Эвертон» — «Лидс», победа «Эвертона» с форой (0) за 1.81;
· «Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп ББ», победа «Истанбул Башакшехир» за 1.75.
Общий коэффициент экспресса получился 8.6694 за счет перемножения котировок с каждого матча. Сумма ставки составила 300 000 рублей.
Игрок воспользовался возможностью комбинировать в купоне события из лайва и линии. Ставку он разместил спустя несколько минут после начала матча в чемпионате Турции между командами «Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп». Хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Пицци на 34-й минуте и Гюрлера — на 87-й.
«Лацио» разгромил «Болонью» со счетом 3:0 благодаря голу Иммобиле и дублю Цакканьи. «Эвертон» добился победы над «Лидсом» с аналогичным результатом — отличились Коулмэн, Кин и Гордон.
Оставался матч из чемпионата Германии, где требовалась победа «Байера» с разницей в два мяча. «Фармацевты» в этом матче были лишены Лунева и Азмуна из-за травм, но все равно справились с задачей.
«Байер» открыл счет на 41-й минуте усилиями Диаби, но после перерыва пропустил ответный — на 49-й отличился Томаш.
На 52-й минуте Адли вывел хозяев вперед, а Вирц на 86-й удвоил преимущество. «Штутгарт» не собирался сдаваться — на 88-й Томаш оформил дубль. На 90-й точный удар Шика вернул «Байеру» преимущество в два мяча.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Байера». Игрок БЕТСИТИ получил на выплату 2 715 861 рубль, а чистая прибыль составила 2 415 861 рубль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7