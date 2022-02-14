Травмы Азмуна и Лунева не помешали игроку букмекера выиграть почти 3 000 000 рублей

12 февраля 2022 года один из игроков БЕТСИТИ выиграл 2 715 861 рубль благодаря успешному экспрессу из четырех футбольных событий.

В купон счастливчика вошли следующие события:

· «Байер» — «Штутгарт», победа «Байера» с форой (-1) за 1.61;

· «Лацио» — «Болонья», победа «Лацио» за 1.70;

· «Эвертон» — «Лидс», победа «Эвертона» с форой (0) за 1.81;

· «Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп ББ», победа «Истанбул Башакшехир» за 1.75.

Общий коэффициент экспресса получился 8.6694 за счет перемножения котировок с каждого матча. Сумма ставки составила 300 000 рублей.

Игрок воспользовался возможностью комбинировать в купоне события из лайва и линии. Ставку он разместил спустя несколько минут после начала матча в чемпионате Турции между командами «Истанбул Башакшехир» — «Газиантеп». Хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Пицци на 34-й минуте и Гюрлера — на 87-й.

«Лацио» разгромил «Болонью» со счетом 3:0 благодаря голу Иммобиле и дублю Цакканьи. «Эвертон» добился победы над «Лидсом» с аналогичным результатом — отличились Коулмэн, Кин и Гордон.

Оставался матч из чемпионата Германии, где требовалась победа «Байера» с разницей в два мяча. «Фармацевты» в этом матче были лишены Лунева и Азмуна из-за травм, но все равно справились с задачей.

«Байер» открыл счет на 41-й минуте усилиями Диаби, но после перерыва пропустил ответный — на 49-й отличился Томаш.

На 52-й минуте Адли вывел хозяев вперед, а Вирц на 86-й удвоил преимущество. «Штутгарт» не собирался сдаваться — на 88-й Томаш оформил дубль. На 90-й точный удар Шика вернул «Байеру» преимущество в два мяча.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Байера». Игрок БЕТСИТИ получил на выплату 2 715 861 рубль, а чистая прибыль составила 2 415 861 рубль.