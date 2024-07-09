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Трансляции Евро, SMSTRETCHING c Пиняевым, квизы, игры с Овечкиным и 2DROTS! С 9 по 14 июля в новом спортивном и культурном пространстве FONBASE

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FONBASE.
FONBASE.
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7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. В течение месяца здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также станет зрительным залом для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов. Доступ на все мероприятия FONBASE свободный — по регистрации на сайте (количество мест ограничено).

Первая полная неделя работы площадки (с 9 по 14 июля) посвящена самой громкой спортивной теме последнего месяца — чемпионату Европы по футболу. FONBASE станет одной из центральных летних площадок Москвы для коллективного просмотра трех решающих игр Евро в прямом эфире. 9 и 10 июля запланированы трансляции полуфиналов с живым комментарием одного из самых ярких ведущих «Матч ТВ» Карена Адамяна. А 14 июля финал турнира смогут посмотреть посетители VK Fest, частью которого станет FONBASE.

FONBASE.

Перед каждым матчем запланированы тематические мероприятия. 9 июля перед трансляцией состоится большой квиз, посвященный истории Евро, а 10 июля команда МЯЧ Production приоткроет завесу тайны создания своих крупнейших медийных проектов в футбольном сегменте. Оба события начнутся в 19:00 мск.

11 и 12 июля в 9:00 мск для самых ранних пташек свои тренировки проведет студия Самиры Мустафаевой SMSTRETCHING. В четверг специальным гостем одной из них станет Сергей Пиняев, нападающий московского «Локомотива» и самый молодой игрок в истории сборной России, который побил рекорд Игоря Акинфеева. Он присоединится к тренерам SMSTRETCHING, чтобы продемонстрировать ключевые упражнения из арсенала профессионального атлета.

Всю неделю на экране FONBASE будут идти прямые трансляции заключительных игр Уимблдона с живым комментарием автора Telegram-канала «Гейм Сет Макс» Максима Янчевского. Кроме того, вечером четверга и пятницы площадка при поддержке Okko превратится в кинозал под открытым небом, где покажут спортивный блокбастер «Стальная хватка» и документальный фильм о легендарном Диего Марадоне.

Не менее насыщенная программа ожидается и на выходных, но попасть на нее смогут лишь посетители VK Fest. На один уик-энд FONBASE станет одной из основных спортивных локаций фестиваля. Здесь пройдут футбольные и баскетбольные игры и челленджи при участии 2DROTS и ЦСКА, встречи с Александром Овечкиным, Андреем Кириленко, Федором Чаловым и другими игроками московского ЦСКА, а также трансляция главного футбольного события года — финала чемпионата Европы-2024.

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Евро-2024
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Аргентина — Канада: где смотреть полуфинал Кубка Америки 10 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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