Трансляции Евро, SMSTRETCHING c Пиняевым, квизы, игры с Овечкиным и 2DROTS! С 9 по 14 июля в новом спортивном и культурном пространстве FONBASE

7 июля в «Лужниках» открылось спортивное и культурное поп-ап-пространство FONBASE. В течение месяца здесь будут проходить футбольные и баскетбольные игры, тренировки и спортивные мастер-классы. Поле также станет зрительным залом для прямых трансляций ключевых спортивных событий, показов кино от Okko и музыкальных лайвов. Доступ на все мероприятия FONBASE свободный — по регистрации на сайте (количество мест ограничено).

Первая полная неделя работы площадки (с 9 по 14 июля) посвящена самой громкой спортивной теме последнего месяца — чемпионату Европы по футболу. FONBASE станет одной из центральных летних площадок Москвы для коллективного просмотра трех решающих игр Евро в прямом эфире. 9 и 10 июля запланированы трансляции полуфиналов с живым комментарием одного из самых ярких ведущих «Матч ТВ» Карена Адамяна. А 14 июля финал турнира смогут посмотреть посетители VK Fest, частью которого станет FONBASE.

FONBASE.

Перед каждым матчем запланированы тематические мероприятия. 9 июля перед трансляцией состоится большой квиз, посвященный истории Евро, а 10 июля команда МЯЧ Production приоткроет завесу тайны создания своих крупнейших медийных проектов в футбольном сегменте. Оба события начнутся в 19:00 мск.

11 и 12 июля в 9:00 мск для самых ранних пташек свои тренировки проведет студия Самиры Мустафаевой SMSTRETCHING. В четверг специальным гостем одной из них станет Сергей Пиняев, нападающий московского «Локомотива» и самый молодой игрок в истории сборной России, который побил рекорд Игоря Акинфеева. Он присоединится к тренерам SMSTRETCHING, чтобы продемонстрировать ключевые упражнения из арсенала профессионального атлета.

Всю неделю на экране FONBASE будут идти прямые трансляции заключительных игр Уимблдона с живым комментарием автора Telegram-канала «Гейм Сет Макс» Максима Янчевского. Кроме того, вечером четверга и пятницы площадка при поддержке Okko превратится в кинозал под открытым небом, где покажут спортивный блокбастер «Стальная хватка» и документальный фильм о легендарном Диего Марадоне.

Не менее насыщенная программа ожидается и на выходных, но попасть на нее смогут лишь посетители VK Fest. На один уик-энд FONBASE станет одной из основных спортивных локаций фестиваля. Здесь пройдут футбольные и баскетбольные игры и челленджи при участии 2DROTS и ЦСКА, встречи с Александром Овечкиным, Андреем Кириленко, Федором Чаловым и другими игроками московского ЦСКА, а также трансляция главного футбольного события года — финала чемпионата Европы-2024.

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