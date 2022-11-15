Эксперты оценили шансы Роналду сыграть в одной команде с Месси и Неймаром
Криштиану Роналду незадолго до старта чемпионата мира дал резонансное интервью, в котором разгромил «Манчестер Юнайтед» и нынешнего главного тренера Эрика тен Хага. Также досталось некоторым бывшим партнерам португальца — например, Уэйну Руни.
После этого стало понятно, что отношения между Кришем и его нынешним клубом будут оборваны. А это значит, что уже зимой пятикратный обладатель «Золотого мяча» может сменить команду. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили его шансы перебраться в «ПСЖ», «Баварию» и другие топ-клубы.
Самый вероятный пункт назначения для Роналду — родной «Спортинг». В составе «львов» он начинал карьеру и здесь хотел бы завершить ее. На переезд Криша в Португалию коэффициент — 4.00.
За 5.00 можно взять переход Роналду в «Челси». Некоторые инсайдеры сообщили, что агент нападающего Жорже Мендеш предложит услуги португальца синим, которые в предыдущие годы проявляли к нему интерес.
Отъезд Криша в MLS оценен за 7.00, где ему может предложить приятные условия, например, «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. За одинаковые 15.0 идут «Наполи» и «ПСЖ». В Неаполь Роналду мог переехать в начале осени — Сарри якобы хотел видеть форварда в команде. В Париж слухи отправляли Криштиану еще раньше — теперь шейхи снова заинтересовались возможностью подписания.
За 25.0 идет переход в «Атлетико» или в «Баварию». Мюнхенцы в последние два года проявляли интерес к Кришу, но не могли себе позволить его из-за высоких финансовых запросов.
Более реальный вариант за 25.0 — уход в «Ньюкасл». Саудовские шейхи вряд ли станут мелочиться и легко удовлетворят желания Роналду. Но захочет ли он остаться в АПЛ?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2