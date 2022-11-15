Эксперты оценили шансы Роналду сыграть в одной команде с Месси и Неймаром

Криштиану Роналду незадолго до старта чемпионата мира дал резонансное интервью, в котором разгромил «Манчестер Юнайтед» и нынешнего главного тренера Эрика тен Хага. Также досталось некоторым бывшим партнерам португальца — например, Уэйну Руни.

После этого стало понятно, что отношения между Кришем и его нынешним клубом будут оборваны. А это значит, что уже зимой пятикратный обладатель «Золотого мяча» может сменить команду. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили его шансы перебраться в «ПСЖ», «Баварию» и другие топ-клубы.

Самый вероятный пункт назначения для Роналду — родной «Спортинг». В составе «львов» он начинал карьеру и здесь хотел бы завершить ее. На переезд Криша в Португалию коэффициент — 4.00.

За 5.00 можно взять переход Роналду в «Челси». Некоторые инсайдеры сообщили, что агент нападающего Жорже Мендеш предложит услуги португальца синим, которые в предыдущие годы проявляли к нему интерес.

Отъезд Криша в MLS оценен за 7.00, где ему может предложить приятные условия, например, «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. За одинаковые 15.0 идут «Наполи» и «ПСЖ». В Неаполь Роналду мог переехать в начале осени — Сарри якобы хотел видеть форварда в команде. В Париж слухи отправляли Криштиану еще раньше — теперь шейхи снова заинтересовались возможностью подписания.

За 25.0 идет переход в «Атлетико» или в «Баварию». Мюнхенцы в последние два года проявляли интерес к Кришу, но не могли себе позволить его из-за высоких финансовых запросов.

Более реальный вариант за 25.0 — уход в «Ньюкасл». Саудовские шейхи вряд ли станут мелочиться и легко удовлетворят желания Роналду. Но захочет ли он остаться в АПЛ?