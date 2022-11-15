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15 ноября, 22:15

Эксперты оценили шансы Роналду сыграть в одной команде с Месси и Неймаром

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Криштиану Роналду незадолго до старта чемпионата мира дал резонансное интервью, в котором разгромил «Манчестер Юнайтед» и нынешнего главного тренера Эрика тен Хага. Также досталось некоторым бывшим партнерам португальца — например, Уэйну Руни.

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После этого стало понятно, что отношения между Кришем и его нынешним клубом будут оборваны. А это значит, что уже зимой пятикратный обладатель «Золотого мяча» может сменить команду. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили его шансы перебраться в «ПСЖ», «Баварию» и другие топ-клубы.

Самый вероятный пункт назначения для Роналду — родной «Спортинг». В составе «львов» он начинал карьеру и здесь хотел бы завершить ее. На переезд Криша в Португалию коэффициент — 4.00.

За 5.00 можно взять переход Роналду в «Челси». Некоторые инсайдеры сообщили, что агент нападающего Жорже Мендеш предложит услуги португальца синим, которые в предыдущие годы проявляли к нему интерес.

Отъезд Криша в MLS оценен за 7.00, где ему может предложить приятные условия, например, «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. За одинаковые 15.0 идут «Наполи» и «ПСЖ». В Неаполь Роналду мог переехать в начале осени — Сарри якобы хотел видеть форварда в команде. В Париж слухи отправляли Криштиану еще раньше — теперь шейхи снова заинтересовались возможностью подписания.

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За 25.0 идет переход в «Атлетико» или в «Баварию». Мюнхенцы в последние два года проявляли интерес к Кришу, но не могли себе позволить его из-за высоких финансовых запросов.

Более реальный вариант за 25.0 — уход в «Ньюкасл». Саудовские шейхи вряд ли станут мелочиться и легко удовлетворят желания Роналду. Но захочет ли он остаться в АПЛ?

Криштиану Роналду
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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